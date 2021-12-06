Импортный газ на Украине за год подорожал в четыре раза

Стоимость импортного газа на Украине выросла за год в четыре раза. Об этом проинформировали в министерстве экономики страны.

"Рассчитана средняя таможенная стоимость импорта газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 ноября 2021 года по 30 ноября 2021, которая составляет 19261,66 гривны или 730,66 доллара США за одну тысячу кубических метров", - сообщили в ведомстве, сославшись на данные Государственной таможенной службы. В то же время отмечается, что год назад цена на голубое топливо была на уровне 182,5 доллара за тысячу кубометров.

Местные СМИ также сообщают, что сейчас украинские подземные хранилища газа заполнены только на 51 процент. Согласно данным компании "Оператор ГТС Украины", запасы составляют 15,94 миллиарда кубометров, что на 38,4 процента меньше прошлогодних показателей. Только за последнюю неделю запасы сократились на три процента (460 миллионов кубометров).

Стоит отметить, что на Украине с начала отопительного сезона в середине октября начался газовый кризис из-за высоких цен на топливо. В год страна потребляет до 23 миллиардов кубометров газа, а добывает только 13 миллиардов, остальное Украина вынуждена закупать за границей. При этом от прямых поставок из России Киев отказался еще в 2015 году.