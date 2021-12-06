Инфекционист назвала лучшие продукты для здоровья легких

Врач-инфекционист Светлана Ищенко выделила топ продуктов для здоровья легких. К ним специалист отнесла яйца, сало, орехи, зелень, чеснок, имбирь, куркуму и жирную рыбу. Об этом врач написала на своей странице в Instagram.

По словам Ищенко, для здоровья легких рацион должен включать в себя не только витамины и минералы, но и строительные материалы.

"Яйцо, жирные породы рыб, сало, топленное и оливковое масло. Белки - это стройматериал для клеток легких. Жиры - для защиты легких (особенно насыщенные)", - пояснила Светлана Ищенко.

Орехи, отметила врач, являются источником витаминов А и Е для здоровья дыхательных путей. А листовая зелень - антиоксидант, который улучшает состояние дыхательных путей. Чеснок же, по ее словам, препятствует воспалительным процессам.

"Пару раз в неделю кушайте чеснок и сильно снизите вероятность рака легких", - советует врач.

Имбирь, по словам специалиста, защищает легкие от повреждений и воспалений, а за счёт расширения сосудов активизирует поступление кислорода по всему телу.

"Жирная рыба. Об этом уже много писала. Мойва, скумбрия, да хоть и минтай - улучшат ваше легочное кровообращение и сократят время выздоровления при респираторных болезнях", - пишет врач.

Что касается куркумы, то ее Светлана Ищенко рекомендует употреблять каждое утро "на кончике ложки" и запивать водой. По словам врача, этот продукт поддерживает иммунитет.

Перед принятием каких-либо решений, касающихся вашего здоровья, консультируйтесь со специалистом.