Инфекционист перечислил меры защиты от COVID-19 на корпоративе

Увлажняющие или интраназальные капли помогут защититься от COVID-19 на новогоднем корпоративе, в случае невозможности использования медицинской маски. Капли сформируют на слизистой носа биопленку, препятствующую распространению вируса, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, ни в коем случае нельзя допускать "сухого носа". Каплями можно воспользоваться перед мероприятием, а затем, по возвращении домой, необходимо промыть нос физиологическими и солевыми растворами, сообщает РИА Новости. Важно также следить за чистотой рук. Это поможет снизить количество попадающего в организм вируса.

В случае, если у вас есть насморк, ощущаются недомогание, боль в горле, усталость - то не надо ходить на корпоратив и заражать окружающих, подчеркнул Тимаков.

Врач-эпидемиолог Анастасия Пакулаева считает, что полностью защититься от COVID-19 на новогоднем корпоративе невозможно. Она посоветовала придерживаться правил личной гигиены, использовать антисептики и средства индивидуальной защиты, а также выбирать для проведения мероприятий помещения с оборудованием для обеззараживания воздуха. Врач добавила, что единственной на сегодняшний день мерой специфической профилактики коронавируса является вакцинация.

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