Кабмин расширил перечень технологий для специальных инвестиционных контрактов

Расширен перечень современных технологий для специальных инвестиционных контрактов. Решение утверждено премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В список включены 80 новых технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК). Это перспективные разработки, которые могут применяться в самых разных сферах: при производстве магнитно-резонансных томографов, полимерных офтальмологических имплантатов, современных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, для определения и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, при создании литий-ионных аккумуляторов для тяговых батарей и систем накопления энергии.