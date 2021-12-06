Кабмин утвердил квоту на выдачу разрешений на работу для иностранцев в 2022 г

Правительство увеличило на 2022 год потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в страну на основании визы. Премьер-министр Михаил Мишустин установил их количество в 124 007 человек. На 2021 год была определена численность в 101 871 человек.

Среди приоритетных профессиональных групп самая большая доля приглашений на въезд в страну и разрешений на работу установлена для рабочих на горных и строительно-монтажных работах (37 970 чел.), в металлообрабатывающей и машиностроительной отраслях (18 750) и других профессий квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий (18 383).