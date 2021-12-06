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06.12.2021 20:24
Рубрика: Власть

Кабмин выделил почти 30 млрд рублей на сбалансированность бюджетов регионов

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Кабинет министров увеличит поддержку региональных бюджетов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства провел совещание по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки.

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
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"Правительство выделило дополнительно на сбалансированность бюджетов еще почти 30 миллиардов рублей", - сообщил премьер. Их получат 45 регионов страны. За счет этих средств профинансируют расходы на увеличение зарплат работникам бюджетной сферы и ряд социально значимых и первоочередных мероприятий, которые запланировали регионы. "Кроме того финансирование пойдет на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных для людей объектов", - сказал глава кабмина.

Председатель правительства пообещал в 2022 году проиндексировать дотации на устойчивость региональных бюджетов. В 2021 году их объем составил один триллион рублей.

"Мы помогли снизить долговую нагрузку, реструктуризировали бюджетные кредиты почти на 220 миллиардов рублей, - отметил Мишустин. - Выделили долгосрочные займы на замещение рыночного долга и регионов, и муниципальных образований почти на 335 миллиардов рублей".

Меры поддержки в целом позитивно сказались на экономике регионов и их доходах, констатировал председатель правительства. "В 76 субъектах Российской Федерации сложился суммарный профицит примерно в 1,5 триллиона рублей", - сообщил он. С дефицитом исполнены бюджеты лишь девяти регионов. На аналогичную дату прошлого года их было 35.

Выросли инвестиции в основной капитал. За три квартала выпуск товаров и услуг по базовым видам деятельности увеличился почти на 5,5 процентов, в лидеры вышли Центральный и Северо-Кавказский федеральные округа.

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