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06.12.2021 22:10
Рубрика: Экономика

Качество путешествий по России гарантируют национальные маршруты

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8628)
Правительство утвердило критерии признания турмаршрутов национальными. Отправляясь в путешествие по России, турист будет уверен в качестве отдыха, если выберет национальный туристский маршрут. Здесь ему должны предложить значимые культурно-исторические, природные достопримечательности, услуги гостиниц, гидов и всю необходимую информацию.
Количество маршрутов для туристов в стране множится, гостей зазывают крупные туристические центры, небольшие деревни, а также частные туркомплексы, различные этнопарки и небольшие музеи. Чтобы путешествие было в радость, на маршруте для туристов должны быть созданы все условия. Фото: Сергей Михеев Количество маршрутов для туристов в стране множится, гостей зазывают крупные туристические центры, небольшие деревни, а также частные туркомплексы, различные этнопарки и небольшие музеи. Чтобы путешествие было в радость, на маршруте для туристов должны быть созданы все условия. Фото: Сергей Михеев
Количество маршрутов для туристов в стране множится, гостей зазывают крупные туристические центры, небольшие деревни, а также частные туркомплексы, различные этнопарки и небольшие музеи. Чтобы путешествие было в радость, на маршруте для туристов должны быть созданы все условия. Фото: Сергей Михеев

Такой статус будут присваивать только тем маршрутам, на которых есть хотя бы одна достопримечательность, включенная в Список всемирного наследия, памятники, включенные в единый госреестр культурного наследия, обладающие этнокультурной и антропологической ценностью или связанные с деятельностью исторических личностей. Туристам также могут представить природные объекты на особо охраняемых природных территориях, места бытования традиционных народных художественных промыслов.

Фото: Пресс-служба главы КЧР
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Помимо насыщенной культурной программы маршрут должен быть обеспечен комфортными гостиницами, местами общественного питания, придорожным сервисом, словом, всей инфраструктурой. Национальный турмаршрут также должен быть значим и для экономики, например, способствовать росту внутреннего и въездного турпотока не менее чем на 25% по сравнению с предшествующим годом.

Решения об признании турмаршрутов национальными будут публиковать на сайте Ростуризма. Так путешественники смогут подобрать для себя подходящее направление.

Однако маршрут могут лишить статуса национального, если по результатам мониторинга выявят уменьшение реализованных туроператорами услуг на 10% по сравнению с предшествующим годом в течение трех лет. Система начнет действовать с 1 июля 2022 года.

Национальный туристский маршрут должен каждый год привлекать на 25% туристов больше, чем за предшествующий период

Отбирать маршруты будет экспертный совет из представителей Ростуризма, отраслевого сообщества. Хорошо, если в состав совета также войдут специалисты по определенным направлениям, считает профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь. Прежде всего потребуется изучить состояние объектов показа, музейных экспозиций, возможности качественного проведения экскурсий. В совете также должны быть эксперты по классификации средств размещения, по безопасности питания, в области дорожного движения, так как по действующим правилам организация маршрутов с перевозками для детей требует утверждения у ГИБДД, говорит эксперт. Особое внимание стоит уделить гидам и экскурсоводом, так как с будущего года вводится их обязательная аккредитация. Национальные турмаршруты будут представлены уже спроектированными турами, замечает она.

Часть маршрутов из уже действующих переформатируют и дополнят, а другие будут созданы вновь, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Признание маршрута национальным будет давать туристам гарантии качества и контроля за этим качеством, говорит он.

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