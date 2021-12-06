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06.12.2021 20:21
Рубрика: В мире

Кандидат в президенты Франции подвергся нападению

Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8628)
Кампания перед выборами президента Франции началась с крупного скандала с криминальным оттенком. Кандидат в президенты Эрик Земмур направлялся на сцену митинга в пригороде Парижа Вильпент, когда на него напал мужчина и начал душить его.
Эрик Земмур подвергся нападению на первом же митинге, но от планов "отвоевать" Францию не отступил. Фото: GettyImages Эрик Земмур подвергся нападению на первом же митинге, но от планов "отвоевать" Францию не отступил. Фото: GettyImages
Эрик Земмур подвергся нападению на первом же митинге, но от планов "отвоевать" Францию не отступил. Фото: GettyImages

Служба безопасности Земмура, с которой 63-летний политик заключил контракт на время своей кампании, быстро скрутила нападавшего и передала его полиции. Мужчина задержан по подозрению в "умышленном насилии". Он уже попадал в поле зрения полиции и состоит на учете из-за бытовых преступлений. Ему грозят три года тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро.

Фото: Anne-Christine POUJOULAT / AFP
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Сам Земмур потом все же поднялся на сцену, выступив перед толпой из 12 тысяч сторонников, несмотря на полученную травму запястья. Позже врачи прописали кандидату в президенты девять дней полной нетрудоспособности, вдобавок он может подать заявление на получение страховой компенсации.

Эксперты прогнозируют, что данный инцидент может оказаться отнюдь не единственным во время предвыборной кампании этого харизматичного кандидата, который бескомпромиссными заявлениями об иммигрантах создал имидж "французского Трампа" и нажил немало противников. Так, Земмур в своем первом выступлении обещал вывести Францию из состава НАТО и защитить французских производителей от американских и зарубежных монополистов. Кандидат объявил о создании движения "Реконкиста" ("Отвоевание"). "Мы собираемся отвоевать нашу страну, чтобы снова обрести ее", - заключил Земмур.

Франция уходит вправо: уже сегодня не менее трети французов готовы на выборах 10 апреля голосовать за кандидатов, сделавших центральными вопросы незаконной миграции, "восстановления идентичности страны" и борьбы с засильем иностранцев. На этом поле играет и консервативная Республиканская партия Франции, чей кандидат Валери Печресс, глава Парижского региона и бывший министр правительства Франции с 2007 по 2012 год. Она предлагала объединить усилия "во имя Франции" Земмуру и лидеру партии "Национальный фронт" ("Национальное объединение") Марин Ле Пен, которую по-прежнему расценивают как главного соперника действующего главы государства.

В мире Европа Франция

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