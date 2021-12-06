Кандидат в президенты Франции подвергся нападению

Кампания перед выборами президента Франции началась с крупного скандала с криминальным оттенком. Кандидат в президенты Эрик Земмур направлялся на сцену митинга в пригороде Парижа Вильпент, когда на него напал мужчина и начал душить его.

Служба безопасности Земмура, с которой 63-летний политик заключил контракт на время своей кампании, быстро скрутила нападавшего и передала его полиции. Мужчина задержан по подозрению в "умышленном насилии". Он уже попадал в поле зрения полиции и состоит на учете из-за бытовых преступлений. Ему грозят три года тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро.

Сам Земмур потом все же поднялся на сцену, выступив перед толпой из 12 тысяч сторонников, несмотря на полученную травму запястья. Позже врачи прописали кандидату в президенты девять дней полной нетрудоспособности, вдобавок он может подать заявление на получение страховой компенсации.

Эксперты прогнозируют, что данный инцидент может оказаться отнюдь не единственным во время предвыборной кампании этого харизматичного кандидата, который бескомпромиссными заявлениями об иммигрантах создал имидж "французского Трампа" и нажил немало противников. Так, Земмур в своем первом выступлении обещал вывести Францию из состава НАТО и защитить французских производителей от американских и зарубежных монополистов. Кандидат объявил о создании движения "Реконкиста" ("Отвоевание"). "Мы собираемся отвоевать нашу страну, чтобы снова обрести ее", - заключил Земмур.

Франция уходит вправо: уже сегодня не менее трети французов готовы на выборах 10 апреля голосовать за кандидатов, сделавших центральными вопросы незаконной миграции, "восстановления идентичности страны" и борьбы с засильем иностранцев. На этом поле играет и консервативная Республиканская партия Франции, чей кандидат Валери Печресс, глава Парижского региона и бывший министр правительства Франции с 2007 по 2012 год. Она предлагала объединить усилия "во имя Франции" Земмуру и лидеру партии "Национальный фронт" ("Национальное объединение") Марин Ле Пен, которую по-прежнему расценивают как главного соперника действующего главы государства.