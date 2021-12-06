Кардиолог назвала два важных жирных продукта на каждый день

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, психолог, психосоматолог Анна Кореневич рассказала, что один из самых частых вопросов от пациентов связан со снижением уровня холестерина. По словам доктора, в возрасте до 40 лет этого можно добиться с помощью регулярных физических нагрузок и правильного питания. Особенно важно последнее.

"Здоровый образ жизни никогда не нанесет организму вред", - пояснила врач, отметив, что благодаря кардиопитанию в молодом возрасте можно избежать будущих проблем с сердцем, в том числе развития инфаркта. Кардиопитание, если вы его придерживаетесь на протяжении жизни, способно снизить риск инфаркта на 45%", - уточнила кандидат медицинских наук.

Часто можно слышать, что при правильном питании нельзя есть острое, жареное, соленое, острое, а один из самых вредных продуктов - колбаса. По словам кардиолога, строгих запретов быть не должно, а любые изменения в режиме питания должны происходить плавно и без резких ограничений.

"Нельзя жареное, острое и жирное? Это неправда", - отметила врач, уточнив, что в праздники можно позволить себе любимую не самую полезную еду.

Есть группа продуктов, которые рекомендуется включить в ежедневный рацион. Более того, их можно есть несколько раз в день. В список также попали продукты, содержащие большое количество жиров. Это жирная морская рыба и растительное масло. Особенно выделила врач льняное, конопляное и оливковое масла.

Анна Кореневич уточнила: чтобы поднять хороший холестерин (это еще один частый вопрос от пациентов), следует опять же правильно питаться. "К сожалению, никаких таблеток для повышения хорошего холестерина нет, есть только препараты для понижения плохого холестерина. Но этого недостаточно", - уточнила Анна Кореневич.

Уточняется, что при планировании физических нагрузок и изменения рациона необходимо проконсультироваться с врачом.