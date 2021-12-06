Карл Нехаммер официально стал канцлером Австрии

Новым канцлером Австрии стал бывший министр внутренних дел Карл Нехаммер. Как пишет газета Kurier, президент Альпийской республики Александр Ван дер Беллен привел его в понедельник к присяге. Церемония состоялась во дворце Хофбург, где расположена канцелярия федерального президента.

Клятву честно исполнять свои обязанности, помимо Нехаммера, принесли еще несколько новых членов правительства. Так, новым главой МВД стал Герхард Карнер, министром финансов - Магнус Бруннер, министром образования - Мартин Полашек, статс-секретарем федеральной канцелярии - Клаудия Плаколм. Александр Шалленберг, почти два месяца исполнявший обязанности канцлера вместо ушедшего в отставку Себастьяна Курца, вернулся в кресло главы МИД.

Как ранее стало известно, Нехаммер был единогласно назначен лидером Австрийской народной партии, что автоматически сделало его кандидатом в канцлеры. Шалленберг же сложил полномочия, поскольку убежден, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках.

Приведя новых министров к присяге, Ван дер Беллен напомнил им, что перед ними стоит важная задача - борьба с пандемией и ее последствиями. Как подчеркнул президент Австрии, нельзя давать населению обещания, которые невозможно выполнить, а политические решения должны основываться на конкретных фактах.

Нехаммер стал шестым канцлером Австрии за последние четыре года, что президентом страны является Ван дер Беллен. Сначала это был Курц, затем в течение нескольких дней летом 2019 года его кресло занял Хартвиг Лёгер, потом около полугода - первая женщина-канцлер Бригитте Бирляйн, после этого главой правительства вновь стал Курц, а после его отставки в связи со скандалом - Шалленберг.