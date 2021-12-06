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06.12.2021 15:52
Рубрика: В мире

Карл Нехаммер официально стал канцлером Австрии

Текст: Юрий Когалов
Новым канцлером Австрии стал бывший министр внутренних дел Карл Нехаммер. Как пишет газета Kurier, президент Альпийской республики Александр Ван дер Беллен привел его в понедельник к присяге. Церемония состоялась во дворце Хофбург, где расположена канцелярия федерального президента.
Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

Клятву честно исполнять свои обязанности, помимо Нехаммера, принесли еще несколько новых членов правительства. Так, новым главой МВД стал Герхард Карнер, министром финансов - Магнус Бруннер, министром образования - Мартин Полашек, статс-секретарем федеральной канцелярии - Клаудия Плаколм. Александр Шалленберг, почти два месяца исполнявший обязанности канцлера вместо ушедшего в отставку Себастьяна Курца, вернулся в кресло главы МИД.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
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Как ранее стало известно, Нехаммер был единогласно назначен лидером Австрийской народной партии, что автоматически сделало его кандидатом в канцлеры. Шалленберг же сложил полномочия, поскольку убежден, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках.

Приведя новых министров к присяге, Ван дер Беллен напомнил им, что перед ними стоит важная задача - борьба с пандемией и ее последствиями. Как подчеркнул президент Австрии, нельзя давать населению обещания, которые невозможно выполнить, а политические решения должны основываться на конкретных фактах.

Нехаммер стал шестым канцлером Австрии за последние четыре года, что президентом страны является Ван дер Беллен. Сначала это был Курц, затем в течение нескольких дней летом 2019 года его кресло занял Хартвиг Лёгер, потом около полугода - первая женщина-канцлер Бригитте Бирляйн, после этого главой правительства вновь стал Курц, а после его отставки в связи со скандалом - Шалленберг.

В мире Европа Австрия

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