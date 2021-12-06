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06.12.2021 20:11
Рубрика: Общество

Найди "единорога"

Когда в России появятся образовательные стартапы на миллиарды долларов
Текст: Елена Петрова
Российская газета - Спецвыпуск № 277(8628)
В России по-прежнему не приживаются капиталоемкие образовательные стартапы или "единороги".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это показал последний отчет мировой аналитической компании Holon IQ. А лидеры рынка EdTech - образовательных технологий и спикеры EdCrunch - крупнейшей в Европе образовательной конференции рассказали почему. Присутствие "единорогов" - стартапов, которые оцениваются более чем в миллиард долларов - один из признаков эффективности национальной инновационной системы.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
В вузах появятся новые области образования

По данным на ноябрь 2021 года, в мире действует 32 EdTech-"единорога". Их потенциал оценивается в 95 миллиардов долларов.

Больше всего "единорогов" - 15 - работают в США, восемь - в Китае. При этом в странах БРИКС, сопоставимых с Россией по экономическому развитию, есть признанные в мире "единороги". В Бразилии 14 таких стартапов, в Индии - пять, в ЮАР - два.

Одна из главных причин медленного развития капиталоемких образовательных стартапов в России, - их последовательное дистанцирование от формальной системы образования, отмечает Михаил Свердлов, директор по развитию в онлайн-университете рентабельного образования Skypro, завкафедрой в Институте образования НИУ ВШЭ.

В мире действует 32 "единорога" в сфере образования. Больше всего в США и Китае. В России ни одного

"Это длительный процесс, от которого не стоит ожидать результатов сразу. Например, есть поручение президента перевести российское образование на государственные IT-ресурсы к 2023 году. Это во многом изменит работу игроков рынка дополнительного детского образования".

Своей версией отсутствия "единорогов" делится Максим Спиридонов, венчурный инвестор и серийный технологический предприниматель: "Работая на российском рынке, вы попадаете в усеченный сегмент. Поэтому история с экспортом рынка EdTech набирает обороты. Те, кто отточили экспертизу в России, могут воспроизводить ее в большем масштабе".

Примерно 80 процентов EdTech-компаний вышли или планируют выйти за рубеж. "На первый взгляд это можно назвать экспортом российского образования. Но только в том случае, если бы это происходило вместе с развитием проектов внутри страны", - отмечает Александр Ларьяновский, управляющий партнер крупнейшей российской онлайн-школы обучения английскому языку Skyeng.

Любой вуз теперь сможет работать с образовательной платформой Coursera

Инвестиционные риски тоже присутствуют: для компаний, зарегистрированных в России, затруднен доступ к ряду международных инвестиционных фондов. Михаил Свердлов напомнил об отсутствии инструментов для финансирования учеников рынка EdTech: "В вузах есть бюджетные места, отсрочка от армии и льготные кредиты. Желающим взять кредит на допобразование банки часто отказывают".

Проблемы и перспективы рынка EdTech в России и мире - одна из главных тем крупнейшей в Европе образовательной конференции EdCrunch Glocal, которая пройдет 7 и 8 декабря. Участников ждут более 100 увлекательных дискуссий, мастер-классов и сессий.

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