Круассаны возглавили список популярных кондитерских изделий в службах доставки

С сентября по ноябрь 2021 года объем продаж кондитерских изделий, которые пользователи заказали из продуктовых магазинов с помощью доставки, вырос на 60% по сравнению с летом этого года. Минувшей осенью кондитерские изделия показали самый заметный рост по объему продаж среди продуктовых категорий и обогнали кулинарию, которая долго лидировала по темпам роста. Такие данные получили аналитики сервиса Яндекс.Еда.

По данным исследования, наибольшим спросом пользуются сладкая выпечка, низкокалорийные десерты, замороженные торты и фирменные десерты. Осенью объем продаж вырос примерно в 1,5-2 раза по сравнению с летним периодом. Из наименований наиболее популярны круассаны, эклеры, пирожное картошка, сдобная выпечка с творогом.

Схожий объем роста спроса заметила и Яндекс.Лавка. Продажи кондитерских изделий этой осенью увеличились на 48% по сравнению с летом. Самые популярные наименования: булочка с маком, круассаны и трубочки с кремом.

Сервис опросил пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга и выяснил, что доставку кондитерских изделий заказывает каждый третий опрошенный, а 20 процентов стали чаще заказывать сладкое.