Лукашенко в январе обратится с посланием к народу и парламенту

Уже в январе наступающего года белорусский лидер планирует обратиться с посланием к народу и парламенту. Об этом Александр Лукашенко заявил 6 декабря во время назначения руководителей местных органов власти страны, сообщает пресс-служба президента. Он подчеркнул, что стране необходимо обеспечить стабильность, выстоять в сложившейся ситуации, а народ должен знать пути развития и планы государственной власти по их реализации.

Говоря об эскалации напряженности, которую демонстрируют в последнее время страны НАТО, и о планах североатлантического альянса, президент дал понять, что они неприемлемы не только для России, но и для Беларуси. Более того. Он не исключает в этой связи, что многое может "поменяется за этот месяц. Мы увидим развязку от Черного до Балтийского моря", - предупредил он.

Глава государства обратил внимание, что Запад, по его словам, повесил на Россию ярлык, что, якобы, Москва планирует нападение на Украину. "Хотя никто в России не собирается нападать на Украину", - заверил Лукашенко. А то, что там творится, уточнил он, "и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом", - подчеркнул он, уточнив, что, по его мнению, "какие-то развязки - очень большие" могут быть и после Нового года.