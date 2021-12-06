Луноход Yutu-2 заметил загадочный куб на обратной стороне Луны

Китайские астрономы обнаружили странный объект правильной кубической формы на снимках, присланных луноходом Yutu-2. Этот ровер обследует обратную сторону Луны. Загадочный объект находится прямо на линии горизонта.

Как сообщает space.com, изображение исходит от Национального космического управления Китая. Объект кубической формы хорошо виден на одном из снимков, сделанных китайским луноходом Yutu-2.

Ровер сделал этот снимок, когда преодолевал кратер Фон Карман на обратной стороне Луны. Объект виден на линии горизонта к северу от лунохода на расстоянии примерно 80 метров от него. Сам снимок был сделан в ноябре этого года.

В информационном пространстве объект сразу прозвали "таинственной хижиной" из-за его правильной кубической формы. Ученые же говорят, что наиболее вероятным объяснением такой формы может быть то, что "хижина" на самом деле представляет собой огромный валун, который был вырван из поверхности Луны в результате удара астероида.

В любом случае данный объект уже привлек к себе пристальное внимание. Планируется, что в ближайшие два-три земных месяца луноход Yutu-2 сделает еще несколько снимков загадочного куба. Это позволит лучше рассмотреть и изучить его.

Yutu-2 является частью исследовательской миссии "Чанъэ-4". Специальный модуль, работающий на солнечной энергии, совершил первую в истории посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года. С тех пор луноход преодолел уже 186 километров, перемещаясь по кратеру Фон Карман.