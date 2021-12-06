Закон Магаданской области от 3 декабря 2021 года № 2655-ОЗ "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Магаданской областной Думой 19 ноября 2021 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) доходы областного бюджета в сумме 41 693 534,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в сумме 9 109 169,6 тыс. рублей;

2) расходы областного бюджета в сумме 44 031 778,2 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 2 338 243,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год:

1) доходы областного бюджета в сумме 41 974 682,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в сумме 6 934 553,5 тыс. рублей;

2) расходы областного бюджета в сумме 45 349 019,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 011 588,0 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 3 374 336,8 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2024 год:

1) доходы областного бюджета в сумме 43 593 401,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в сумме 6 247 424,6 тыс. рублей;

2) расходы областного бюджета в сумме 45 029 474,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 041 555,0 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 1 436 073,0 тыс. рублей.

Статья 2

1. Учесть в областном бюджете поступления доходов в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Учесть в областном бюджете поступления доходов по кодам классификации доходов бюджетов в части доходов, зачисляемых в областной бюджет в пределах компетенции главных администраторов доходов областного бюджета в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов, согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области и бюджетами городских округов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4

В соответствии с пунктом 31 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты городских округов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 5

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 6

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 7

Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 8

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов:

на 2022 год в сумме 3 145 000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 3 145 000,0 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 3 145 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 9

Установить в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских округов уровень расчетной бюджетной обеспеченности:

на 2022 год - 0,942;

на плановый период 2023 и 2024 годов - 0,942.

Статья 10

1. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов:

на 2022 год в сумме 475 000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 475 000,0 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 475 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение первой части дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов, предоставляемой с целью обеспечения сбалансированности бюджетов городских округов при их планировании, на 2022 год и плановый период 2023 год и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. Распределение и выделение второй части дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов, предоставляемой с целью обеспечения сбалансированности бюджетов городских округов в процессе исполнения их бюджетов, в 2022 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей утверждается постановлениями Правительства Магаданской области.

Статья 11

1. Утвердить перечень субсидий бюджетам городских округов, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем субсидий бюджетам городских округов:

на 2022 год в сумме 2 183 630,3 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 1 039 931,1 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 871 480,7 тыс. рублей.

3. Утвердить распределение субсидий бюджетам городских округов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

4. Установить, что распределение субсидий бюджетам городских округов из областного бюджета, распределяемых между городскими округами на конкурсной основе, не распределенных настоящим Законом, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Магаданской области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается постановлениями Правительства Магаданской области.

Статья 12

1. Утвердить объем субвенций бюджетам городских округов:

на 2022 год в сумме 5 436 219,3 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 5 437 019,9 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 5 047 763,4 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение субвенций бюджетам городских округов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 13

1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджетам городских округов:

1) на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 2022 год - в сумме 147 246,4 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 147 246,4 тыс. рублей, на 2024 год - в сумме 147 637,6 тыс. рублей;

2) на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов на 2022 год - в сумме 10 000,0 тыс. рублей, на 2023 год -в сумме 10 000,0 тыс. рублей, на 2024 год - в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

3) на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Городской парк г. Сусуман Магаданской области) на 2022 год - в сумме 50 000,0 тыс. рублей, на 2023 год -в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год - в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) на создание модельных муниципальных библиотек на 2022 год -в сумме 15 000,0 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год - в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

3. Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, не распределенных настоящим Законом, утверждается постановлениями Правительства Магаданской области.

Статья 14

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2022 год в сумме 2 708 726,5 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 2 732 106,5 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 2 784 476,8 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 15

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей:

на 2022 год в сумме 11 017 504,5 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 10 122 745,4 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 9 900 018,4 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение по главным распорядителям средств областного бюджета бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Статья 16

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 17

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Магаданской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 18

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 19

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Магаданской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

Статья 20

Установить верхний предел государственного внутреннего долга Магаданской области на 1 января 2023 года в объеме 15 273 217,5 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в объеме 17 165 727,9 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в объеме 16 401 657,7 тыс. рублей согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Статья 21

1. Утвердить Программу государственных гарантий Магаданской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

2. Установить верхний предел по государственным гарантиям Магаданской области на 1 января 2023 года в объеме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в объеме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в объеме 0,0 тыс. рублей.

Статья 22

1. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Магаданской области:

на 2022 год в сумме 829 799,9 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 771 640,6 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 771 326,5 тыс. рублей.

2. Установить расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета:

на 2022 год в сумме 4 425,5 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 4 161,1 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 3 896,0 тыс. рублей.

Статья 23

1. Установить с 1 февраля 2022 года размер индексации 1,04 к уровню 2021 года:

1) ежемесячной денежной выплаты, установленной:

Законом Магаданской области от 12 января 2004 года № 412-ОЗ "О ветеранах труда Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 498-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 499-ОЗ "О мерах социальной поддержки неработающих старожилов Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 502-ОЗ "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 519-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 523-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Магаданской области и мерах ее социальной поддержки";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2011 года № 1461-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах на детей-инвалидов с особыми потребностями";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2013 года № 1692-ОЗ "О донорстве крови и ее компонентов на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2014 года № 1831-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан из числа участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Магаданской области";

2) ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца, установленной Законом Магаданской области от 27 мая 2002 года № 246-ОЗ "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца";

3) единовременной денежной выплаты при рождении ребенка и ежемесячной денежной выплаты на ребенка, установленных Законом Магаданской области от 3 декабря 2005 года № 639-ОЗ "О денежных выплатах родителям-студентам в связи с рождением и воспитанием ребенка";

4) регионального материнского (семейного) капитала, установленного Законом Магаданской области от 22 июля 2011 года № 1420-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей";

5) ежегодной денежной выплаты, установленной Законом Магаданской области от 11 марта 2013 года № 1580-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих на территории Магаданской области";

6) ежемесячного пособия на ребенка, установленного Законом Магаданской области от 30 декабря 2019 года № 2458-ОЗ "О пособиях на ребенка в Магаданской области".

2. Установить с 1 февраля 2023 года размер индексации 1,04 к уровню 2022 года:

1) ежемесячной денежной выплаты, установленной:

Законом Магаданской области от 12 января 2004 года № 412-ОЗ "О ветеранах труда Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 498-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 499-ОЗ "О мерах социальной поддержки неработающих старожилов Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 502-ОЗ "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 519-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 523-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Магаданской области и мерах ее социальной поддержки";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2011 года № 1461-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах на детей-инвалидов с особыми потребностями";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2013 года № 1692-ОЗ "О донорстве крови и ее компонентов на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2014 года № 1831-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан из числа участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Магаданской области";

2) ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца, установленной Законом Магаданской области от 27 мая 2002 года № 246-ОЗ "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца";

3) единовременной денежной выплаты при рождении ребенка и ежемесячной денежной выплаты на ребенка, установленных Законом Магаданской области от 3 декабря 2005 года № 639-ОЗ "О денежных выплатах родителям-студентам в связи с рождением и воспитанием ребенка";

4) регионального материнского (семейного) капитала, установленного Законом Магаданской области от 22 июля 2011 года № 1420-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей";

5) ежегодной денежной выплаты, установленной Законом Магаданской области от 11 марта 2013 года № 1580-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих на территории Магаданской области";

6) ежемесячного пособия на ребенка, установленного Законом Магаданской области от 30 декабря 2019 года № 2458-ОЗ "О пособиях на ребенка в Магаданской области".

3. Установить с 1 февраля 2024 года размер индексации 1,04 к уровню 2023 года:

1) ежемесячной денежной выплаты, установленной:

Законом Магаданской области от 12 января 2004 года № 412-ОЗ "О ветеранах труда Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 498-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 499-ОЗ "О мерах социальной поддержки неработающих старожилов Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 502-ОЗ "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 519-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 523-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Магаданской области и мерах ее социальной поддержки";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2011 года № 1461-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах на детей-инвалидов с особыми потребностями";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2013 года № 1692-ОЗ "О донорстве крови и ее компонентов на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2014 года № 1831-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан из числа участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Магаданской области";

2) ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца, установленной Законом Магаданской области от 27 мая 2002 года № 246-ОЗ "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца";

3) единовременной денежной выплаты при рождении ребенка и ежемесячной денежной выплаты на ребенка, установленных Законом Магаданской области от 3 декабря 2005 года № 639-ОЗ "О денежных выплатах родителям-студентам в связи с рождением и воспитанием ребенка";

4) регионального материнского (семейного) капитала, установленного Законом Магаданской области от 22 июля 2011 года № 1420-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей";

5) ежегодной денежной выплаты, установленной Законом Магаданской области от 11 марта 2013 года № 1580-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих на территории Магаданской области";

6) ежемесячного пособия на ребенка, установленного Законом Магаданской области от 30 декабря 2019 года № 2458-ОЗ "О пособиях на ребенка в Магаданской области".

Статья 24

1. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг в случаях:

1) предусмотренных государственными программами Магаданской области;

2) предусмотренных ведомственными целевыми программами;

3) предусмотренных постановлениями Правительства Магаданской области.

2. Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается:

1) постановлениями Правительства Магаданской области в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 3 пункта 1 настоящей статьи;

2) приказами уполномоченных органов исполнительной власти Магаданской области в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи.

Статья 25

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Магаданской области:

на 2022 год в сумме 1 306 728,5 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 1 329 306,7 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 1 336 999,9 тыс. рублей.

Статья 26

Утвердить объем бюджетных ассигнований Резервного фонда Магаданской области:

на 2022 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

Статья 27

Утвердить объем бюджетных ассигнований Резервного фонда Правительства Магаданской области:

на 2022 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей.

Статья 28

Установить, что в соответствии с пунктом 71 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, передаются Управлению Федерального казначейства по Магаданской области на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 29

Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2021 году областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в областной бюджет в срок до 1 апреля 2022 года.

Статья 30

Установить следующие дополнительные основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в закон об областном бюджете:

1) увеличение (уменьшение) объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Магаданской области исходя из уточненного прогноза поступлений доходов;

увеличение объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Магаданской области на сумму остатка бюджетных ассигнований дорожного фонда Магаданской области, неиспользованных на начало текущего финансового года;

перераспределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Магаданской области, предусмотренных настоящим Законом, между кодами бюджетной классификации расходов областного бюджета на основании постановлений Правительства Магаданской области;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств, предусмотренных настоящим Законом на реализацию государственных и ведомственных целевых программ Магаданской области, между главными распорядителями средств областного бюджета, государственными программами и ведомственными целевыми программами Магаданской области, кодами бюджетной классификации расходов областного бюджета (в том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов областного бюджета) в случае внесения изменений в постановления Правительства Магаданской области об утверждении государственных программ Магаданской области, приказы исполнительных органов государственной власти Магаданской области;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на осуществление непрограммных мероприятий, в том числе на обеспечение деятельности органов государственной власти Магаданской области и иных государственных органов Магаданской области, между кодами бюджетной классификации расходов областного бюджета;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, обусловленное внесением изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные Министерством финансов Российской Федерации;

5) распределение (перераспределение) и (или) увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального бюджета, или безвозмездные поступления от физических и юридических лиц;

6) увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом главному распорядителю средств областного бюджета, в целях исполнения судебных решений;

7) распределение (перераспределение) и (или) увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований, обусловленное внесением изменений в Программу развития Особой экономической зоны в Магаданской области на 2022 год;

8) увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на вторую часть дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов, предоставляемую с целью обеспечения сбалансированности бюджетов городских округов в процессе исполнения их бюджетов.

Статья 31

Остатки средств областного бюджета на 1 января 2022 года:

1) в объеме неполного использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Магаданской области отчетного финансового года направляются на увеличение в текущем финансовом году объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда Магаданской области;

2) в необходимом объеме могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов;

3) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Магаданской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в случае принятия главным распорядителем средств областного бюджета решения о наличии потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях направляются на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели;

4) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление из областного бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в случае принятия главным распорядителем средств областного бюджета решения о наличии потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях направляются на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели;

5) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в случае принятия главным распорядителем средств областного бюджета решения о наличии потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях направляются на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 32

1. Установить, что задолженность по денежным обязательствам перед Магаданской областью подлежит реструктуризации в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Магаданской области.

2. Денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам) перед Магаданской областью могут быть урегулированы следующими способами:

1) основанное на соглашении изменение условий исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), связанное с изменением сроков (в том числе предоставление рассрочки) исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему);

2) изменение величины процентов за пользование денежными средствами и (или) иных платежей;

3) основанное на соглашении прекращение первоначального обязательства с заменой его другим обязательством перед теми же лицами, предусматривающее иной предмет или способ исполнения (новация денежного обязательства);

4) иными способами, предусмотренными бюджетным и (или) гражданским законодательством Российской Федерации.

3. Установить следующие основные условия урегулирования денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Магаданской областью:

1) отсутствие у должника возможности своевременного погашения задолженности перед Магаданской областью;

2) заключение дополнительных соглашений о реструктуризации задолженности на условиях, устанавливаемых Правительством Магаданской области;

3) взимание платы за пользование средствами областного бюджета в устанавливаемом Правительством Магаданской области размере годовых процентов, начисляемых на остаток реструктурируемой задолженности по основному долгу.

4. В порядке и случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), министерство финансов Магаданской области вправе принимать решение о заключении мировых соглашений, которыми устанавливаются условия урегулирования задолженности по денежным обязательствам перед Магаданской областью способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи.

Статья 33

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов







