Максимов: Нигде красота не воплощается столь явственно, как в балете

И вот вопрос: мы вообще на балет за чем ходим? Чтобы что получить?

В драму я хожу, чтобы увидеть историю, которую раскрывают необычные, неординарные люди. Сюжет + актеры. Понятно. А балет? Актеры - да, сюжет... Вряд ли. Мне кажется, что, на самом деле, мы ходим на балет, чтобы увидеть красоту. Нигде красота не воплощается столь явственно, и, я бы сказал, однозначно, как в балете.

Мировая премьера балета "Мастер и Маргарита" по великому роману Булгакова на музыку Альфреда Шнитке и Милко Лазара состоялась на днях в Большом театре. Любителям красивого просим не торопиться. Это - не про красоту, это - про абсурдность жизни.

А роман Булгакова, если вдуматься, разве не про это? Разве не странно, что помогает Мастеру и Маргарите не ангел, а дьявол? Разве неудивительно, что Мастер сочиняет великий роман, а какие-то невнятные критики издеваются над ним? Разве... Впрочем, надо ли множить примеры? Мы все читали роман, и понимаем, что уж чего-чего, а абсурда там хватает с лихвой.

Балет "Мастер и Маргарита" не про гармонию жизни, а про дисгармонию, про рванный, распадающийся мир. И почти вся музыка Шнитке, которую блестяще исполняет оркестр под руководством Антона Гришанина, - не про связи, а про разрывы.

Нигде красота не воплощается столь явственно и однозначно, как в балете

Балетмейстер Эдвард Клюг создал мир, в котором красивые люди строят очень некрасивую жизнь. Все герои по-своему прекрасны. И жители Москвы 30-х годов, и свита Воланда. Невероятно, по-змеиному женственна Гелла (Анастасия Денисова - браво!). Бегемот (блистательная работа Георгия Гусева) - какое-то гуттаперчевое, неземное существо. И Коровьев (Егор Геращенко), и Азазелло (Александр Водопетов) - красивые, интересные, таинственные...

Место действия балета... бассейн. Так придумал сценограф Марко Япель, не зная, что в рассказе о 30-х годах русский зритель считывает безусловно: бассейн - это тот, что был построен на месте храма Христа Спасителя. Повторяю: Япель этого не знал, он просто придумал необычное место действия, чтобы показать в нем абсурдную жизнь.

Странная, абсурдная, нелепая жизнь. А зачем мне это, зрителю, для чего? В конце концов, у каждого из нас есть душа - такой музыкальный инструмент, на котором есть струны. В обыденной жизни на них редко кто играет, но струны души нуждаются в том, чтобы их оживили. И тогда мы идем в театр. А там - абсурд жизни? И - зачем?

Эдвард Клюг поставил "Мастер и Маргариту", как балет об одиночестве. В балете три главных героя: Мастер, Воланд, Пилат. И героиня - Маргарита.

Абсолютно отрешенно существует на сцене Пилат (замечательная работа Михаила Лобухина). Пилат - создание Мастера, который начинает довлеть над своим создателем. Одна из лучших сцен, когда Пилат распинает Мастера, на миг превращая его в Иешуа... Одиночество Пилата - одиночество человека, живущего вне этого мира.

Блистательный Владислав Лантратов не танцует - проживает одинокий танец Воланда. Черный человек на огромной сцене, и никого рядом. Тут же какая история. "Мастер и Маргарита" - без сомнения, главный русский роман ХХ века, его читали все, и у всех есть свой взгляд на его героев. В интерпретации Клюга мне стала невероятна близка именно тема безысходного одиночества Воланда. Тема очень понятная мне, да и кому она не понятна?

Одинок Мастер (прекрасная работа Артема Овчаренко). Это одиночество непонятости и невостребованности. Но прошла женщина с желтыми цветами... Но соприкоснулись руки... И стало очевидно: ни творчество, ни власть (даже над миром), ни тем более коллеги не побеждают одиночества. Его может победить только любовь. И выжить в мире абсурда можно только, если обрел вечный покой. Клюг замечательно придумал: вечный покой - это не некая дорога в вечность, а маленькая комнатка, в которой сидят двое влюбленных и смотрят друг на друга.

Выжить в мире абсурда можно только, если обрел вечный покой

Маргарита - дама странная, неземная, во многом - инфернальная. Поэтому очень часто ее роль исполняют от противного, играют бытово. Можно и так. Но не в балете - искусстве абсолютной условности. Распустив красивые волосы (что, согласитесь, весьма непривычно для балерины), Екатерина Крысанова блестяще (не знаю, какой еще подобрать эпитет) танцует воплощенную любовь, если угодно - идеальную любовь. Кажется, что это станцевать нельзя, но у Крысановой получается. Меня поразили ее невероятная легкость и воздушность. В кино ли, в театре, в опере или в балете Маргарита должна быть женщиной, в которую влюбляется мужская часть зала. У Крысановой это получилось.

Идти на балет "Мастер и Маргарита" в поисках Булгакова - занятие зряшное. Для меня интересен взгляд балетмейстера на известных персонажей, и открытие их, если угодно - приближение к нам. Потому что только в этом случае произойдет то, ради чего мы и ходим в театр - драматический ли, музыкальный, не важно: чтобы зазвучали струны души, и ты, зритель, понял что-то про себя.

Когда появилась Фрида (в очень точном исполнении Виктории Якушевой) - одинокая в своей непоправимой печали, я совершенно ясно понял: такого пронзительного спектакля об одиночестве я не видел давно.

Эдвард Клюг поставил, безусловно, экспериментальный балет. Слава богу, его экспериментальность не в том, что он использует безумные современные технологии, экраны и прочую не театральную атрибутику. Клюгу вполне хватает собственно театральных средств, чтобы предложить свой взгляд на великий роман, как на историю одиночеств.

Это поразительно здорово. Спасибо.