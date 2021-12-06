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06.12.2021 02:00
Рубрика: Культура

Максимов: Нигде красота не воплощается столь явственно, как в балете

Текст: Андрей Максимов (писатель, телеведущий, режиссер)
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8627)
И вот вопрос: мы вообще на балет за чем ходим? Чтобы что получить?

В драму я хожу, чтобы увидеть историю, которую раскрывают необычные, неординарные люди. Сюжет + актеры. Понятно. А балет? Актеры - да, сюжет... Вряд ли. Мне кажется, что, на самом деле, мы ходим на балет, чтобы увидеть красоту. Нигде красота не воплощается столь явственно, и, я бы сказал, однозначно, как в балете.

Фото: Сергей Родионов
Две оперы по Достоевскому поставили в Москве

Мировая премьера балета "Мастер и Маргарита" по великому роману Булгакова на музыку Альфреда Шнитке и Милко Лазара состоялась на днях в Большом театре. Любителям красивого просим не торопиться. Это - не про красоту, это - про абсурдность жизни.

А роман Булгакова, если вдуматься, разве не про это? Разве не странно, что помогает Мастеру и Маргарите не ангел, а дьявол? Разве неудивительно, что Мастер сочиняет великий роман, а какие-то невнятные критики издеваются над ним? Разве... Впрочем, надо ли множить примеры? Мы все читали роман, и понимаем, что уж чего-чего, а абсурда там хватает с лихвой.

Балет "Мастер и Маргарита" не про гармонию жизни, а про дисгармонию, про рванный, распадающийся мир. И почти вся музыка Шнитке, которую блестяще исполняет оркестр под руководством Антона Гришанина, - не про связи, а про разрывы.

Нигде красота не воплощается столь явственно и однозначно, как в балете

Балетмейстер Эдвард Клюг создал мир, в котором красивые люди строят очень некрасивую жизнь. Все герои по-своему прекрасны. И жители Москвы 30-х годов, и свита Воланда. Невероятно, по-змеиному женственна Гелла (Анастасия Денисова - браво!). Бегемот (блистательная работа Георгия Гусева) - какое-то гуттаперчевое, неземное существо. И Коровьев (Егор Геращенко), и Азазелло (Александр Водопетов) - красивые, интересные, таинственные...

Место действия балета... бассейн. Так придумал сценограф Марко Япель, не зная, что в рассказе о 30-х годах русский зритель считывает безусловно: бассейн - это тот, что был построен на месте храма Христа Спасителя. Повторяю: Япель этого не знал, он просто придумал необычное место действия, чтобы показать в нем абсурдную жизнь.

Странная, абсурдная, нелепая жизнь. А зачем мне это, зрителю, для чего? В конце концов, у каждого из нас есть душа - такой музыкальный инструмент, на котором есть струны. В обыденной жизни на них редко кто играет, но струны души нуждаются в том, чтобы их оживили. И тогда мы идем в театр. А там - абсурд жизни? И - зачем?

Эдвард Клюг поставил "Мастер и Маргариту", как балет об одиночестве. В балете три главных героя: Мастер, Воланд, Пилат. И героиня - Маргарита.

Абсолютно отрешенно существует на сцене Пилат (замечательная работа Михаила Лобухина). Пилат - создание Мастера, который начинает довлеть над своим создателем. Одна из лучших сцен, когда Пилат распинает Мастера, на миг превращая его в Иешуа... Одиночество Пилата - одиночество человека, живущего вне этого мира.

Блистательный Владислав Лантратов не танцует - проживает одинокий танец Воланда. Черный человек на огромной сцене, и никого рядом. Тут же какая история. "Мастер и Маргарита" - без сомнения, главный русский роман ХХ века, его читали все, и у всех есть свой взгляд на его героев. В интерпретации Клюга мне стала невероятна близка именно тема безысходного одиночества Воланда. Тема очень понятная мне, да и кому она не понятна?

Одинок Мастер (прекрасная работа Артема Овчаренко). Это одиночество непонятости и невостребованности. Но прошла женщина с желтыми цветами... Но соприкоснулись руки... И стало очевидно: ни творчество, ни власть (даже над миром), ни тем более коллеги не побеждают одиночества. Его может победить только любовь. И выжить в мире абсурда можно только, если обрел вечный покой. Клюг замечательно придумал: вечный покой - это не некая дорога в вечность, а маленькая комнатка, в которой сидят двое влюбленных и смотрят друг на друга.

Выжить в мире абсурда можно только, если обрел вечный покой

Маргарита - дама странная, неземная, во многом - инфернальная. Поэтому очень часто ее роль исполняют от противного, играют бытово. Можно и так. Но не в балете - искусстве абсолютной условности. Распустив красивые волосы (что, согласитесь, весьма непривычно для балерины), Екатерина Крысанова блестяще (не знаю, какой еще подобрать эпитет) танцует воплощенную любовь, если угодно - идеальную любовь. Кажется, что это станцевать нельзя, но у Крысановой получается. Меня поразили ее невероятная легкость и воздушность. В кино ли, в театре, в опере или в балете Маргарита должна быть женщиной, в которую влюбляется мужская часть зала. У Крысановой это получилось.

Фото: bolshoi.ru
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Идти на балет "Мастер и Маргарита" в поисках Булгакова - занятие зряшное. Для меня интересен взгляд балетмейстера на известных персонажей, и открытие их, если угодно - приближение к нам. Потому что только в этом случае произойдет то, ради чего мы и ходим в театр - драматический ли, музыкальный, не важно: чтобы зазвучали струны души, и ты, зритель, понял что-то про себя.

Когда появилась Фрида (в очень точном исполнении Виктории Якушевой) - одинокая в своей непоправимой печали, я совершенно ясно понял: такого пронзительного спектакля об одиночестве я не видел давно.

Эдвард Клюг поставил, безусловно, экспериментальный балет. Слава богу, его экспериментальность не в том, что он использует безумные современные технологии, экраны и прочую не театральную атрибутику. Клюгу вполне хватает собственно театральных средств, чтобы предложить свой взгляд на великий роман, как на историю одиночеств.

Это поразительно здорово. Спасибо.

Культура Театр Музыкальный театр Колонка Андрея Максимова

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