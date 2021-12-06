Матвиенко: Король Бахрейна хочет посетить Москву

Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа ждет с визитом президента России Владимира Путина и сам хотел бы посетить Москву. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Он ознакомился с посланием президента РФ, поблагодарил за послание, подчеркнул особый доверительный характер отношений с нашим президентом, сказал, что ждет нашего президента в Бахрейне с визитом, хотел бы тоже побывать в Москве, хотел бы с ним встретиться", - сказала Матвиенко после телефонного разговора с королем Бахрейна. Ее комментарий распространила пресс-служба верхней палаты.

Спикер Совфеда отметила, что монарх заявил об особой значимости отношений двух стран.

Трехдневный визит Матвиенко в Бахрейн завершился в субботу, 4 декабря.