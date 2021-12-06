Михаил Мишустин: Выбор Москвы для ЭКСПО-2030 будет самым лучшим

На ЭКСПО-2020 в субботу прошел национальный день России. Страну, а заодно и ее заявку о проведении всемирной выставки в Москве в 2030 году, представлял премьер-министр Михаил Мишустин.

Утром на центральной площади ЭКСПО делегации России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), страны - хозяйки проходящей выставки, приняли участие в подъеме национальных флагов. "Мы рассматриваем участие в выставке в качестве уникальной возможности продемонстрировать достижения России во всех областях", - заявил глава российского правительства на торжественной церемонии. Павильон нашей страны стал одним из крупнейших. На площади около четырех тысяч квадратных метров представлены самые интересные проекты страны. Экспозиция, рассказали премьеру в ходе ее осмотра, входит в тройку самых посещаемых: за первые два месяца павильон прошли более 600 тысяч гостей.

Свою концепцию на ЭКСПО Россия назвала "Творческий разум: объединяя будущее". "Ее идея заключается в интеграции лучших умов всех государств в интересах благополучия и процветания человечества", - объяснил Михаил Мишустин. Отечественная наука всегда была в авангарде мирового прогресса, а российские новаторы и конструкторы изобрели радиоприемник, электрическую лампочку, телевидение, первой наша страна отправила человека в космос.

Стараясь быть первой, заметил премьер-министр, Россия никогда не идет в одиночку. "Мы приглашаем международное научное сообщество к новым совместным исследованиям и разработкам в высокотехнологичных сферах, в том числе в космосе, авиации, зеленой энергетике и мирном атоме. Считаем, что технологическое будущее - это общее дело, здесь не может быть границ и запретов, национальных "резерваций" или односторонних ограничений", - заявил председатель правительства РФ.

- Вызовы становятся глобальными, и ответить на них можно только объединением усилий всего человечества, - не сомневается премьер.

Идею общности Россия подготовила и для будущей ЭКСПО, которая должна пройти в 2030 году. В качестве города - кандидата для проведения всемирной выставки выдвинута Москва. "Мы приложим все усилия, чтобы получить возможность воплотить в реальность основную идею нашей заявки - "Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира", - сказал Мишустин. - Надеемся, что она найдет отклики во всех уголках планеты. Уверены, что выбор Москвы будет самым лучшим".

В технологическом будущем не может быть границ и запретов, национальных "резерваций" или односторонних ограничений

У российской столицы есть множество преимуществ, пояснил глава правительства. Москва - крупнейший, динамично развивающийся и современный мегаполис, в котором органично сочетаются история и инновации, памятники архитектуры и небоскребы делового центра, крупнейшие зеленые парки и новейшая транспортная инфраструктура. Москва способна принять десятки миллионов гостей, сделать их пребывание в России интересным, полезным и запоминающимся. Наконец, Москва может создать для ЭКСПО уникальное наследие для будущих поколений.

О том, что собой представляет столица страны в наши дни, в российском павильоне рассказывает отдельная временная экспозиция. Ее основная концепция - полет над Москвой. Стоя на максимально уменьшенной копии парящего моста в парке "Зарядье", зритель, глядя на анимированный коллаж, как бы совершает полет над самыми яркими и значимыми местами города. Мэр Москвы Сергей Собянин сам провел эту "экскурсию" для премьер-министра и гостей российского павильона из ОАЭ.

Кроме того, Михаил Мишустин осмотрел национальный павильон страны - хозяйки всемирной выставки. Экспозицию "Пустыня мечты" создали с использованием настоящего песка, она рассказывает об истории ОАЭ от племен бедуинов до наших дней.

На переговорах и в торжественных речах стороны отмечали хорошее поступательное развитие отношений между государствами. В прошлом году, напомнил Мишустин, товарооборот поставил рекорд - 3,3 миллиарда долларов. Сейчас он стремится к новым высотам: за первые десять месяцев года преодолены четыре миллиарда. Совместно производятся автомобили "Аурус". "Правительство России уделяет особое внимание взаимодействию с эмиратскими партнерами в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - заметил Михаил Мишустин. ОАЭ одним из первых государств признали российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" и получили крупные ее партии. "Высокая эффективность и безопасность "Спутника V" подтверждены во многих странах мира", - заявил российский премьер.