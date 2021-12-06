Минюст предлагает ввести единое удостоверение для адвокатов

Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предусматривает создание Единого госреестра адвокатов Российской Федерации. У каждого адвоката появится индивидуальный номер на все время, пока защитник сохраняет статус. Повышается и статус адвокатских удостоверений.

Сегодня в каждом регионе ведется отдельный реестр, единого официального списка адвокатов всей страны не существует.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Елена Авакян отметила, что существующий в настоящее время реестр разрознен, нет как таковой постоянной актуализации данных и интеграции с другими сервисами. Поэтому предлагаемые изменения, касающиеся создания Единого реестра адвокатов, на самом деле давно ожидаемы.

"Данные Единого реестра будут доступны в сервисах других ведомств, и это даст возможность прослеживать, действительно ли человек является адвокатом, - объясняет Елена Авакян. - И это сильно упростит систему подтверждения статуса в различных учреждениях, в том числе и в суде. Она взаимосвязана с положением о том, что адвокат, лишенный статуса, не имеет права представительствовать в суде".

Но сегодня у судов нет возможности официально проверить, является ли адвокат, показавший корочку, действующим. Или он просто не сдал удостоверение, лишившись статуса. Подготовленный проект исправляет ситуацию.

"Кроме того, проектом устанавливается, что право осуществлять адвокатскую деятельность возникает у адвоката только с момента внесения о нем сведений в Единый государственный реестр адвокатов Российской Федерации, - рассказывают в минюсте. - При этом в случае если претендент, которому присвоен статус адвоката, в течение трех месяцев с момента сдачи квалификационного экзамена не принесет присягу адвоката, решение о присвоении ему статуса адвоката аннулируется. Помимо этого предусматривается включение в Единый государственный реестр сведений о претендентах, не сдавших квалификационный экзамен, что позволит исключить случаи сдачи экзамена с нарушением срока".

В удостоверении адвоката может появиться чип. Корочка даст право прохода в суды

Также предлагается закрепить в законе, что удостоверение адвоката предоставляет право беспрепятственного доступа защитника в здания судов всех инстанций. В минюсте напоминают, что в настоящее время предусмотрено право беспрепятственного доступа адвоката только в здания районных судов, гарнизонных военных судов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации и мировых судей.

"Право на прохождение в суды всех инстанций на самом деле это то, что должно было быть изначально, - подчеркивает Елена Авакян. - Статус адвоката подтверждается удостоверением, а право адвоката осуществлять защиту по конкретному делу - ордером. И то, что сегодня на входе в суды с нас требуют еще и паспорт, является нарушением здравого смысла. Поскольку никакими подзаконными актами, уговорами это победить не удалось, то, изменив закон, мы окончательно зафиксируем норму, что адвокат является равным участником судопроизводства и имеет право проходить в суд, предъявляя только удостоверение".

Проектом предлагается ввести единые удостоверения для адвокатов. Корочка защитника будет меняться раз в 15 лет.