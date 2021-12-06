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06.12.2021 17:05
Рубрика: Экономика

Минпромторг анонсировал появление первой водородной турбины в России

Текст: Анастасия Селиванова
Примерно к 2027 году в России появятся первые турбины для генерации электроэнергии, которые будут использовать в качестве источника работы водород. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Фото: Петр Ковалев/ ТАСС Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ ТАСС

"В горизонте 5-6 лет мы рассчитываем завершить работы по созданию водородных турбин для перевода части энергогенерации на самое экологически чистое топливо", - сказал Мантуров, чьи слова приводит ТАСС, на заседании российского-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.

Фото: iStock
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В середине октября ведомство Мантурова представило атлас производства низкоуглеродного и безуглеродного водорода. Внимание к этой теме повысилось на фоне международной климатической повестки: водород теперь рассматривается как наиболее экологичный энергоресурс. Развитием водородной энергетики в РФ также занимается "Газпром", который планирует использовать свою газовую инфраструктуру для экспорта энергоресурса.

На данный момент в России созданы прототипы водородных автобусов, их запуск в серийное производство, согласно поручению президента Владимира Путина, запланирован на 2023 год. Скорее всего, их будут применять в городах-миллионниках. Также ожидается появление водородного локомотива.

Экономика Отрасли Энергетика Правительство Минпромторг

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