Минпромторг анонсировал появление первой водородной турбины в России

Примерно к 2027 году в России появятся первые турбины для генерации электроэнергии, которые будут использовать в качестве источника работы водород. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"В горизонте 5-6 лет мы рассчитываем завершить работы по созданию водородных турбин для перевода части энергогенерации на самое экологически чистое топливо", - сказал Мантуров, чьи слова приводит ТАСС, на заседании российского-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.

В середине октября ведомство Мантурова представило атлас производства низкоуглеродного и безуглеродного водорода. Внимание к этой теме повысилось на фоне международной климатической повестки: водород теперь рассматривается как наиболее экологичный энергоресурс. Развитием водородной энергетики в РФ также занимается "Газпром", который планирует использовать свою газовую инфраструктуру для экспорта энергоресурса.

На данный момент в России созданы прототипы водородных автобусов, их запуск в серийное производство, согласно поручению президента Владимира Путина, запланирован на 2023 год. Скорее всего, их будут применять в городах-миллионниках. Также ожидается появление водородного локомотива.