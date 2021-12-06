Минтруд разъяснил планируемые нововведения при выплате пенсионных накоплений

Как подчеркивают в ведомстве, эти выплаты не связаны с ежемесячной выплатой страховой пенсии. Речь идет о получении единовременной выплаты накоплений, которой могут воспользоваться граждане. Единовременную выплату можно получить до начала выплат страховой пенсии по старости, поскольку накопительную пенсию граждане по-прежнему могут получать с 55 лет (женщины) и с 60 лет (мужчины).

Накопления могут быть выплачены по заявлению гражданина, если ежемесячная выплата накопительной части составляет менее 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости и размера накопительной пенсии, рассчитанных на день назначения накопительной пенсии.

Граждане, которые уже являются получателями пенсии по потере кормильца или инвалидности, также могут обращаться за единовременной выплатой накопительной части пенсии, если они достигли установленного возраста для обращения за накопительной частью пенсии.

Ранее такой порядок был определен постановлением правительства России от 17 ноября 2021 г. № 1969 и гражданам была предоставлена возможность подавать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений в ПФР в электронной форме или через МФЦ, а в НПФ - в электронной форме. Сейчас соответствующие изменения вносятся в отраслевые приказы, добавили в министерстве.