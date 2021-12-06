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06.12.2021 03:12
Рубрика: Экономика

Назначение единовременной выплаты из пенсионных накоплений могут упростить

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

С 1 июля 2022 года получить единовременную выплату из пенсионных накоплений может оказаться проще. Минтруд разработал проект приказа, вносящий изменения в ряд законодательных актов, и разрешающий обращаться за установлением единовременной выплаты из пенсионных накоплений в Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд через портал госуслуг. В таком случае необходимые документы нужно будет предоставлять в электронном виде.

Фото: iStock
Минтруд подготовил проект о дистанционном назначении пенсионных выплат

Обращение граждан за единовременной выплатой будет осуществляться на основании заявления о назначении накопительной пенсии. Для единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу потребуются документы, аналогичные для назначения накопительной пенсии.

Право на накопительную пенсию есть не у всех россиян. Права на пенсионные накопления есть у нескольких категорий граждан: людей 1967 года рождения и моложе, а также у участников Программы государственного софинансирования пенсий и владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал, которые направили его средства на свою будущую пенсию.

Для назначения накопительной пенсии человек должен достичь возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно), а также иметь необходимые для назначения страховой пенсии по старости стаж и пенсионные коэффициенты.

Существует несколько видов выплат накопительной пенсии. Как ранее поясняли "Российской газете" в ПФР, накопления могут быть перечислены в виде единовременной выплаты. Это разовая выплата всех накоплений гражданам, у которых отсутствует право на страховую пенсию (например, это могут быть военные), либо размер накопительной пенсии составляет менее 5% от общей суммы страховой пенсии и накопительной пенсии

Также есть срочная пенсионная выплата - это ежемесячная выплата пенсии в течение 10 лет при возникновении права на страховую пенсию по старости (в т.ч. досрочно) для участников программы госсофинансирования, либо граждан, направивших средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Есть и непосредственно накопительная пенсия - это ежемесячная пожизненная денежная выплата при назначении страховой пенсии по старости.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд

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