Мишустин: Необходимо поддерживать набранные темы в жилищном строительстве

За десять месяцев 2021 года ввод жилья в России превысил 72 миллиона квадратных метров. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. "Необходимо, конечно, поддерживать набранные темпы", - указал он на совещании о социально-экономическом развитии регионов и вопросах ипотеки.

Новое жилье необходимо для выполнения президентской задачи - к 2030 году не менее пяти миллионов семей ежегодно должны улучшать свои жилищные условия. "На этот год план - 3,5 миллиона. Но на 1 ноября он выполнен на 90 с лишним процентов", - отметил глава правительства.

В значительной степени этому способствовали льготные ипотечные программы, которые принимались и расширялись в период пандемии коронавируса.