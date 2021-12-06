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Текст:   Владимир Кузьмин 
20:42 06.12.2021

Мишустин: Необходимо поддерживать набранные темы в жилищном строительстве

Фото: Эрик Романенко/ТАСС Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

За десять месяцев 2021 года ввод жилья в России превысил 72 миллиона квадратных метров. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. "Необходимо, конечно, поддерживать набранные темпы", - указал он на совещании о социально-экономическом развитии регионов и вопросах ипотеки.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Новое жилье необходимо для выполнения президентской задачи - к 2030 году не менее пяти миллионов семей ежегодно должны улучшать свои жилищные условия. "На этот год план - 3,5 миллиона. Но на 1 ноября он выполнен на 90 с лишним процентов", - отметил глава правительства.

В значительной степени этому способствовали льготные ипотечные программы, которые принимались и расширялись в период пандемии коронавируса.

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