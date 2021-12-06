Мишустин потребовал сохранить доступность ипотеки для россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал сохранить доступность ипотеки для людей.

"Необходимо внимательно следить за изменением условий работы в сфере жилищного кредитования и вовремя реагировать на различные факторы, в том числе на изменение ставок по займам, - подчеркнул он на совещании о социально-экономическом развитии регионов и вопросах ипотеки. - Если до конца года они будут расти, в следующие три года придется дополнительно потратить миллиарды рублей".

По словам главы правительства, также важно не допустить замедления темпов достижения национальных целей развития, которые установил президент, и чрезмерного роста нагрузки на бюджеты всех уровней.