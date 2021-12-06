Мишустин: Важно не допустить замедления темпов достижения национальных целей

Сохранить доступность ипотеки для людей потребовал премьер-министр Михаил Мишустин. Необходимо поддерживать и набранные темпы в жилищном строительстве, которые на треть опережают прошлогодние.

Глава правительства провел 6 декабря совещание о социально-экономическом развитии регионов и вопросах ипотеки. Перед субъектами Федерации, напомнил он, поставлен ряд задач, связанных с реализацией президентских национальных целей, а кабинет министров в период пандемии коронавируса всерьез взялся за проблемы финансовой устойчивости региональных бюджетов. Правительство выделило дополнительно на их сбалансированность еще почти 30 миллиардов рублей. Их получат 45 регионов страны. За счет этих средств профинансируют расходы на увеличение зарплат работникам бюджетной сферы и ряд социально значимых и первоочередных мероприятий, которые запланировали регионы. "Всего же на этот год с учетом дополнительных решений дотации на обеспечение устойчивости региональных бюджетов предусмотрены в объеме одного триллиона рублей. В следующем году базовая сумма не уменьшится. Напротив, она будет проиндексирована", - пообещал Михаил Мишустин.

Был принят ряд мер для снижения долговой нагрузки субъектов РФ. Им реструктуризировали бюджетные кредиты почти на 220 миллиардов рублей, выделили долгосрочные займы на замещение рыночного долга и регионов, и муниципальных образований почти на 335 миллиардов рублей. Такая поддержка в целом позитивно сказалась на экономике регионов и их доходах, констатировал премьер. "В 76 субъектах Российской Федерации сложился суммарный профицит - примерно в 1,5 триллиона рублей", - сообщил он. С дефицитом исполнены бюджеты лишь девяти регионов. На аналогичную дату прошлого года их было 35.

Выросли инвестиции в основной капитал. За три квартала 2021-го выпуск товаров и услуг по базовым видам деятельности увеличился почти на 5,5 процента, в лидеры вышли Центральный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Главная цель помощи регионам - улучшение качества жизни людей, напомнил Мишустин. Жилищное строительство в этой работе входит в число безусловных приоритетов. За десять месяцев 2021 года ввод жилья в России превысил 72 миллиона квадратных метров. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого, подчеркнул премьер. "На этот год план - 3,5 миллиона. Но на 1 ноября он выполнен на 90 с лишним процентов", - отметил он. В значительной степени этому способствовали льготные ипотечные программы, которые принимались и расширялись в период пандемии коронавируса. Часть из них стартовала в прошлом году на фоне мягкой денежно-кредитной политики. Сейчас, когда Банк России вместе с ростом инфляции повышает ключевую ставку, необходимо внимательно следить за изменением условий работы в сфере жилищного кредитования и вовремя реагировать на различные факторы, в том числе на изменение ставок по займам, предупредил премьер-министр. "Если до конца года они будут расти, в следующие три года придется дополнительно потратить миллиарды рублей", - заметил он. "Сейчас крайне важно не допустить замедления темпов достижения национальных целей, которые установил президент, а также чрезмерного роста нагрузки на бюджеты всех уровней. И конечно, сохранить доступность ипотеки для людей", - заявил Михаил Мишустин.

В этом году в рамках всех ипотечных программ выдано почти 393 тысячи кредитов на общую сумму 1,307 триллиона рублей. "Это несколько ниже по количеству, но по деньгам будет сопоставимо и даже выше, чем в прошлом году", - уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин. Угрозой дальнейшему развитию жилищной ипотеки он назвал инфляцию. Новые предложения в этой сфере обсудили в закрытой части совещания.

Тем временем

Сбербанк повысил возраст заемщиков. По программе "Жилищный кредит по двум документам" заемщиком может стать покупатель жилья, которому на момент завершения срока выплат по кредиту будет до 75 лет. Ранее возраст был на 10 лет меньше. На это есть спрос, люди обращаются в банк с вопросами о повышении возраста для получения ипотеки, отметил вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васёв. Кредиты по этой программе теперь можно получить без штампа в паспорте о постоянной регистрации - достаточно записи о временной прописке.

Кроме того, на 0,4 п.п., до 5,85%, снижена в банке ставка по ипотеке с господдержкой. Предложение действует при первоначальном взносе от 20%, электронной регистрации сделки, а также страховании жизни и здоровья заемщика. Базовая ставка по программе составляет 6,25%. Максимальная сумма кредита - 3 млн руб., а минимальный первоначальный взнос - 15% стоимости жилья.

Одновременно Сбербанк повысил ставки по ипотеке. Кредиты на квартиры в новостройках выдают под 9,3% (+0,5%). Такая же ставка по ипотеке на вторичное жилье (+0,2%). Кроме того, увеличена максимальная сумма кредита: оформить ипотеку в Сбере можно теперь на сумму до 100 млн рублей вместо прежних 60 млн.

Подготовила Марина Трубилина