На сколько подорожал салат оливье за 2021 год

Приготовить новогодний салат оливье на семью из четырех человек обойдется сейчас в 377,3 рубля - на 20,7% дороже, чем год назад, подсчитал исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков.

За основу эксперт взял следующий рецепт: картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г), а также зеленый горошек (380 г) и свежие огурцы (400 г).

При этом картофель за год подорожал с 26,1 рубля до 44,5 рубля за кг, морковь - с 32,1 рубля до 45,4 рубля за кг, лук - с 25 рублей до 31,8 рубля за кг, огурцы - с 100,4 рубля до 127,6 рубля за кг. Десяток яиц вырос в цене с 65,75 рубля до 79,7 рубля за кг, вареная колбаса - с 403,7 рубля до 438,2 рубля за кг, майонез - с 189 рублей до 241,9 рубля за кг. Консервированный горошек обойдется в 80 рублей за банку.

В прошлом году при том же наборе продуктов стоимость салата составляла 312,37 рубля.

"Ключевыми причинами роста цен в этом году стали: проблемы с урожаем, в том числе ввиду непогоды и нехватки рабочей силы в овощеводстве; птичий грипп в птицеводстве, рост стоимости сырья для производства, включая соглашения по фиксации цен для сетей по растительному маслу. Они привели к перемещению роста цен в оптовый сегмент поставок на майонезные комбинаты. Другие причины - удорожание логистики и рост остальных расходов в себестоимости производства продуктов", - пояснил эксперт.