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Назван лучший смартфон на Android. И это не Xiaomi

Текст:   Антон Благовещенский
06.12.2021,  
15:22
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Вышла свежая версия "народного рейтинга" от авторов популярного бенчмарка AnTuTu. Пользователей попросили назвать лучший с их точки зрения смартфон на базе Android.

Лидером зрительских симпатий в ноябре стал Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G - это весьма удивительно, поскольку опрос проводился главным образом среди китайской аудитории, а Samsung, как известно, родом из Южной Кореи.

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Впрочем, практически все остальные места в пятерке лучших достались девайсам из Китая: Oppo K9 5G, Redmi Note 11 Pro+, Meizu 18, Oppo Reno6 Pro 5G.

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