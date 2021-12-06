Назван лучший смартфон на Android. И это не Xiaomi

Вышла свежая версия "народного рейтинга" от авторов популярного бенчмарка AnTuTu. Пользователей попросили назвать лучший с их точки зрения смартфон на базе Android.

Лидером зрительских симпатий в ноябре стал Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G - это весьма удивительно, поскольку опрос проводился главным образом среди китайской аудитории, а Samsung, как известно, родом из Южной Кореи.

Впрочем, практически все остальные места в пятерке лучших достались девайсам из Китая: Oppo K9 5G, Redmi Note 11 Pro+, Meizu 18, Oppo Reno6 Pro 5G.