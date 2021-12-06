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06.12.2021 08:46
Рубрика: Общество

Назван простой способ избежать скрытого сахара в продуктах

Текст: Алексей Рыбин

В Роспотребнадзоре назвали самый простой способ избежать скрытого сахара в продуктах. Для этого следует внимательно проверять количество калорий и изучать состав, следует из сообщения ведомства.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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В Роспотребнадзоре напоминают: производители, чтобы скрыть сахар, указывают на этикетке эквивалентные ему ингредиенты - ячменный солод, кукурузный подсластитель, кристаллическую фруктозу, мальтодекстрин или мальтозу. Также, по словам специалистов, нужно как можно реже питаться готовой едой и полуфабрикатами.

Как отмечается в сообщении, значительная часть сахаров, которые попадают в организм, содержится в "неожиданных" продуктах вроде кетчупа. Так, в 1 столовой ложке последнего содержатся примерно 4 грамма (около 1 чайной ложки) свободных сахаров.

В среднем же россияне потребляют 107 г сахара в сутки или 39 кг в год. Это в полтора раза меньше, чем в США, но на 11% больше, чем в Германии, и вдвое больше, чем в Японии.

Специалисты Роспотребнадзора ссылаются на данные ВОЗ, которая рекомендует сократить ежедневное потребление свободных сахаров как минимум до 10% от своего суммарного энергопотребления. Это ослабит риск избыточного веса, ожирения, кариеса и других неинфекционных заболеваний.

Прежде чем как-либо изменять свой рацион, проконсультируйтесь со специалистом.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Международные организации ВОЗ Медицина и здоровое питание

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