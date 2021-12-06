Названы сроки расширения дальневосточной ипотеки на врачей и учителей

К разработке постановления, предусматривающего расширение программы "Дальневосточной ипотеки", приступило Минвостокразвития.

Предполагается, что воспользоваться программой смогут работники медицинских и образовательных организаций. Необходимое условие - стаж работы в этих организациях не менее 5 лет. Для них не будут действовать ограничения программы по возрасту и семейному положению.

Остальные параметры льготного кредита останутся без изменений - максимальная сумма кредита ограничена 6 млн рублей, процентная ставка - не более 2% на весь срок кредитования.

Также предполагается внести ряд изменений в программу, касающихся взаимодействия кредиторов-участников и оператора программы ДОМ.РФ.

Ожидается, что постановление вступит в силу в марте 2022 года.

Воспользоваться льготной дальневосточной программой, по оценке ДОМ.РФ, смогут 10,5 тысячи врачей и педагогов.