Не больше 2-3 кг: Диетолог раскрыл секреты похудения к Новому году

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал нормальный сон и физическую активность главными секретами здорового похудения к Новому году. Он уточнил, что без вреда для здоровья за несколько недель до новогодних праздников можно избавиться лишь от двух-трех килограммов.

"Похудение - это всегда совокупность каких-то факторов, которые не все удается просчитать. Например, такой фактор, что "очень-очень это надо". Мотив - это всегда адреналин, адреналин - это всегда освобождение энергии в запас", - пояснил диетолог в интервью телеканалу "Звезда".

Гинзбург уточнил, что получение недостаточного количества энергии с продуктами питания может обернуться тем, что организм не сможет физически из своих запасов извлечь необходимую для обеспечения потребностей организма разницу. Он добавил, что недостаток энергии из пищи грозит тем, что организм не сможет извлечь необходимую для обеспечения своих потребностей разницу. По его мнению, лучше судьбу не искушать, а согласиться, что за оставшиеся до праздника недели можно сбросить два-три килограмма, но не больше.

А для того, чтобы убрать эти два-три килограмма, диетолог посоветовал придерживаться основ здорового образа жизни. Это обязательно прогулки, желательно не менее полчаса в день. Второе условие - полноценный сон. Если сна не хватает, невозможно похудеть даже тогда, когда это очень надо.

Что касается питания, то здесь, по словам Михаила Гинзбурга, следует придерживаться трех простых правил: не есть сахар, включая мед, варенье и конфеты, отказаться от потребления продуктов с плохими жирами (выпечка, картофельные чипсы, мороженое, кремы), заменить мясо рыбой.

При этом диетолог подчеркнул, что страдать от голода во время диеты тоже не нужно. Для похудения достаточно приемлемых для человека самоограничений.

Необходимо помнить, что при выборе любой диеты необходимо проконсультироваться со специалистами и врачами.