Нина Ургант получила "Звезду театрала" посмертно

В Театре им. Вахтангова закончилась церемония вручения премии "Звезда театрала". Церемонию вели Нонна Гришаева и Александр Олешко. В почетной номинации "Легенда сцены", награда в которой присуждается за вклад в развитие культуры и искусства, "Звезду Театрала" должна была получить Нина Ургант.

За месяц до церемонии редакция журнала "Театрал" успела сообщить семье Нины Николаевны о награде. Иван и Андрей Урганты должны были приехать в Москву на церемонию вручения. Но 3 декабря актрисы не стало. Награду передали заместителю худрука Александринского театра, где служила актриса, Игорю Троилину.

Репортаж с премии "Звезда театрала" читайте в ближайших выпусках "РГ".

Кстати

"Звезда Театрала" - единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Уже 14 лет её лауреатов путем интернет-голосования определяет жюри - многотысячная аудитория России и зарубежья - номинируя и отбирая лучшие премьерные работы сезона на интернет-портале премии. Вручение традиционно проходит в первый понедельник зимы.