"Норникель" намерен сделать будущее Арктики гармоничным и устойчивым

В субботу в Санкт-Петербурге завершился XI международный форум "Арктика: настоящее и будущее", стартовавший 2 декабря. Участие приняли более 2500 делегатов из 40 регионов РФ. Прошли пленарные заседания, отработали более полусотни дискуссионных площадок, где обсуждались основные направления государственной и социальной политики России в Арктике. Среди главных тем - экономика и экология, креативные индустрии, наука и технологии, международное сотрудничество и комплексная безопасность региона.

На одной из рабочих сессий, посвященной модной и актуальной теме "ESG: тренды эффективного менеджмента в Арктике" опытом поделился старший вице-президент "Норникеля" по устойчивому развитию Андрей Бугров:

- Я не буду агитировать за ESG (принципы экологического, социального и корпоративного управления - ред.) и пропагандировать эту идеологию - она, по-моему, уже достаточно овладела умами. Попытаемся найти ответы на вопросы: куда мы идем? зачем мы это делаем?

У меня, честно говоря, ответ не собственный, а основанный на афоризме Льва Толстого. Идем мы к счастью. А счастье - это удовольствие без раскаяния, учил нас Лев Николаевич. Если под удовольствием понимать экономический рост, улучшение качества жизни, причем без нанесения ущерба этой деятельностью всем условиям окружающего мира, то у нас и потребности в раскаянии не будет. В какой-то мере это имеет отношение к идеологии ESG.

Но сначала я хотел бы рассказать про явные и понятные цели, которые поставил перед собой и реализовывает "Норильский никель".

Цель - кардинальное сокращение выбросов диоксида серы на арктических активах компании. Цель - организация производства на новой технологической основе. Цель - ликвидация накопленных с советских времен отходов. Цель - поддержание и развитие устойчивых отношений с коренными народами Севера.

Каждую из этих целей могу развернуть на обширный доклад и подкрепить конкретными данными. Скажем, "Серная программа", которую компания реализовывает, входит в федеральный проект "Чистый воздух" - это крупнейшая экологическая инициатива, инвестиционный проект "Норильского никеля" стоимостью свыше четырех миллиардов долларов (примерно половина финансирования программы "Чистый воздух").

На объектах компании на Кольском полуострове проект уже завершен. Выбросы диоксида серы сократились на 87 процентов, в том числе на границе с Норвегией.

Норильск называют главным городом-загрязнителем в России. Не хочу с этим спорить, но хочу заметить: ситуация меняется у нас на глазах за счет реализации норильской части "Серной программы". К 2023 году выбросы диоксида серы в Норильске сократятся на 45 процентов по сравнению с 2015 годом, а в 2025-му - на 90, а после 2030-го - на 95 процентов.

Что касается качества атмосферного воздуха - мы хотим сделать эти данные абсолютно прозрачными для всех заинтересованных сторон. Запустили пилотный проект по мониторингу воздуха в Норильске в режиме реального времени. Соглашение о запуске эксперимента подписано между "Норникелем" и Российским экологическим оператором в октябре этого года. Наша цель - полностью автоматизировать эту систему, чтобы горожане могли в любой момент получать информацию через приложение на телефоне.

Отмечу, что после закрытия никелевого завода в 2016 году, задолго до пика популярности термина ESG, произошло снижение выбросов диоксида серы в черте Норильска более чем на 30 процентов. А по данным Росприроднадзора, наблюдается существенное снижение числа выявленных заболеваний в городе, в том числе почти на 40 процентов - заболеваний, связанных с иммунной системой, и на 15 процентов - респираторных.

Мы ожидаем, что завершение второй фазы нашей "Серной программы" в Норильске даст дополнительный импульс улучшению здоровья местного населения, а это одна из основных наших заинтересованных сторон.

В связи с другой целью, о которой я упомянул, мы начали активную реализацию программы ликвидации исторического загрязнения в Норильске. Создали подразделение, сейчас там работают 750 человек, будет тысяча, укомплектовали оборудованием. До конца года планируем демонтировать 175 устаревших, заброшенных зданий и сооружений, вывезти примерно полмиллиона тонн различных отходов. Программа рассчитана на десять лет, ее общий бюджет - 600 миллионов долларов.

Об отношениях с коренными народами Севера - в 2020 году мы подписали соглашение на два миллиарда рублей с народами полуострова Таймыр. Мы опросили представителей каждой общины о том, какие у них есть потребности, и в соответствии с этим появилась 41 инициатива. В течение пяти лет это соглашение будет реализовано.

Первой из российских горнодобывающих компаний "Норникель" в соответствии с принципами ESG запросил предварительное согласие коренных народов на те действия компании, которые затрагивают их традиционный образ жизни. Эта процедура была запущена в связи с переселением небольшой части коренных народов, около 500 человек, проживающих во временном жилье, которое было построено в 1970-х годах для вахтовиков в поселке Тухард примерно в 150 километрах от Норильска. Процесс продолжается, и пожелания, потребности, мнения коренных народов при переселении будут учтены.

У меня довольно много разных хороших новостей, я рассказываю о них в телеграфном порядке, поскольку времени у нас мало.

Есть такая тема - "вечная мерзлота". Оказалось, что она не вечная, и мы вводим мониторинг ее состояния. Можем об этом поговорить после рабочей сессии.

У нас есть программа адаптации к изменениям климата - дорожная карта, основанная на рекомендациях TCFD (Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом, - Ред.). В этом году начали моделировать сценарий изменения климата в Норильском промышленном районе.

Разработали методологию расчета углеродного следа для шести ключевых металлов, которые мы производим. Рассматриваем очень широкий круг проектов по снижению углеродного следа.

Мы знаем о многих технологиях, которые позволяют сокращать выбросы парниковых газов, и разрабатываем весьма радикальный план в этой области - думаю, что выйдем на нужный уровень раньше, чем объявлено в Российской Федерации (2060 год).

Мы не можем делать все это в вакууме, нужны научно обоснованные рекомендации в области фундаментальных прикладных исследований по изменению климата в Арктике. Для этого у нас организовано сотрудничество с Сибирским отделением Российской академии наук, с 14-ю институтами. Две экспедиции уже прошли, результаты второй - ожидаются.

В аббревиатуре ESG центральная буква говорит о социальной ответственности. В соответствии с этим у нас стартовала масштабная программа реновации города Норильска. Она рассчитана до 2035 года, общее финансирование составляет 120 млрд рублей, из которых 82 млрд выделяет "Норильский Никель". Одновременно в Мурманске на днях представили стратегический план "На Севере жить! 2.0" и проект "Новый Мурманск".

Все упомянутые программы призваны сделать проживание в этих городах безопасным, привлекательным, интересным с тем, чтобы жители были обеспечены рабочими местами, возможностью самореализации.

Я считаю, что у Арктики большое будущее, и задача нашей компании - сделать его максимально гармоничным и устойчивым. И нам не придется раскаиваться.

После выступления на рабочей сессии старший вице-президент "Норникеля" ответил на вопросы участников.

О развитии медицины

- Мы исходим из того, чтобы медицинские услуги, которыми пользуются сотрудники компании, распространялись не только на них, но и на всех жителей. Помогаем государственной системе здравоохранения - модернизируем больницы, построили родильный дом, шесть поликлиник построим в Норильске и на Кольском полуострове до 2025 года.

О кадровой политике

- Есть задача, с одной стороны, удержать пожилых, с другой, - привлечь молодых. Подписан документ о повышении заработной платы на 20 процентов с 2022 года. Работать в тяжелые условия Арктики люди едут неохотно. Если едут, то для этого должна быть особая причина.

О личных наблюдениях

- Мир вокруг меня сильно помолодел. Это хорошо и естественно. При этом новое поколение приходит с другой шкалой ценностей. Применительно к бизнесу представители этого поколения ценят экологическую ориентированность производства, ценят прозрачность управления. И молодые люди, которые устраиваются на работу, не пойдут в компанию, загрязняющую окружающую среду, - они пойдут туда, где есть прогрессивные подходы к снижению нагрузки на экологию и уважение к этой цели. Это и есть носители новой культуры, новых поведенческих навыков, на которых мы рассчитываем, и с которыми связываем свои надежды.

Дмитрий Машуков