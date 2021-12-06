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06.12.2021 14:54
Рубрика: Общество

Объявлены победители всероссийского конкурса "Цифровой прорыв- 2021"

Завершился финал третьего сезона всероссийского конкурса "Цифровой прорыв- 2021" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". 251 команда со всей России соревновалась в Иннополисе и 14 региональных ИТ- хабах, а также в онлайн- формате. 36 лучших команд разделили призовой фонд в размере 24 млн рублей. Также были присуждены 7 грантов от партнеров - суммарно более 2 млн рублей.

По итогам финального хакатона разработано 232 решения по предложенным 12 кейсовым задачам.

С приветственным словом к участникам обратился Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Крайне важно, что сейчас кейсы, которые вы решали, - это задачи, которые действительно нужны и реально будут реализованы. Хочу поблагодарить все организации, представившие свои конкурсные задания. Я успел поговорить с целым рядом компаний- заказчиков: когда они ставили на хакатон кейсы, которые их штатные программисты решали бы от полугода до года, то сами не очень верили, что их можно сделать за 48 часов, и теперь восхищаются и удивляются тому, что команды участников "Цифрового прорыва" реально смогли выполнить эту работу, и предложить неожиданные, уникальные, крайне интересные решения. Многие из заказчиков, дававших свои кейсы, уже в целом не скрывали, что заинтересованы в приглашении команд-участников "Цифрового прорыва" к полноценному сотрудничеству или трудоустройству к себе на работу", - отметил Сергей Кириенко.

Он поздравил всех участников конкурса и подчеркнул важность слаженной командной работы для достижения высоких результатов. "Вы действительно за 48 часов показали, что нет ничего невозможного, что способны решать самые сложные задачи. Вы показали не только личное профессиональное мастерство, но и умение работать в команде. Я вас с этим успехом от души поздравляю", - сказал Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ.

"Кейсы финала были особенно сложными, интересными и даже футуристическими. Цифровые двойники, беспилотники, идентификация в мобайле - это все про взгляд в будущее. Радует, что наши партнеры-кейсодержатели не только ставят задачи непосредственно для развития своего бизнеса, но и, возможно, создают основу для создания новых ниш и рынков. Мы убедились, что "Цифровой прорыв" объединяет бизнес, государство, общественные организации и лучшие ИТ-кадры страны. ИT-завтрак и проектная сессия с амбассадорами и ИТ-хабами показали, что "Цифровой прорыв" уже больше, чем конкурс, и мы должны относиться к нему как к площадке для продуктивного обсуждения инициатив, решения ключевых вопросов отрасли и ускорения цифровой трансформации России", - подчеркнул директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко.

Конкурс "Цифровой прорыв" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте конкурса.

Общество Образование

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