Обследовать новорожденных на 36 нозологий начнут в 2023 году

Скрининг новорожденных на 36 генетических заболеваний станет обязательным к середине 2023 года. Об этом рассказал главный внештатный генетик минздрава Сергей Куцев.

"Мы ориентируемся на вторую половину 2023 года, и у нас есть полтора года, чтобы подготовиться к нему", - сказал врач, выступая на конференции в пресс-центре "Россия Сегодня". Он подчеркнул, что за это время необходимо подготовить центры, в которых будут обследовать новорожденных, лаборатории, закупить необходимое оборудование, обучить врачей.

По словам Куцева, в 2023 году ожидается появление на свет 1,3 млн новорожденных, и все они будут обследованы уже на 36 нозологий, а не 5, как сейчас. Он отметил, что скрининг - это самый эффективный способ диагностики наследственных заболеваний, смысл которого заключается не просто в их выявлении, но в дальнейшем ведении и излечении пациентов.

"Это не сама цель - сказать, сколько у нас больных. Задача - вылечить их. Заболевания для скрининга отбирались исходя из того, что в нашей стране их можно вылечить", - говорит генетик.

Планируется, что новый расширенный скрининг будет проводиться в одном обследовании. Он позволит спасать в год более 2 тысяч детских жизней.