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06.12.2021 18:17
Рубрика: Экономика

Опрос: Половина инвесторов считают российский рынок привлекательным

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По итогам 2021 года зафиксирован рекордный приток новых инвесторов в России - 15 миллионов человек на Московской бирже. При этом формируется новое сообщество частных инвесторов с отличающимися моделями поведения и принципами выбора компаний на рынке. Они интересуются мнением коллег, обсуждают фондовый рынок и верят, что могут повлиять на работу компаний.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Об этом говорится в опросе ЦСП "Платформа". По их данным, 50% опрошенных инвесторов считают российский рынок привлекательным для вложений, при этом им интереснее краткосрочные позиции, так как чем выше риски, тем выше и доходность. "Самые молодые инвесторы чаще негативно настроены в отношении российского рынка, на них влияет политический фон и существует риск их перетока к западным компаниям", - говорится в исследовании.

Все чаще на рынок приходят инвесторы без опыта и профильного образования, больше трети из них считают инвестирование игрой. Все чаще инвесторы прибегают к услугам посредников и вторичным источникам информации типа блогов, растет риск манипуляции на рынке, считают в ЦСП "Платформа".

"Наиболее перспективные сектора с точки зрения инвесторов: IT (89% опрошенных считают, что компании имеют хорошие перспективы развития в XXI веке), энергетика (84%), газовые (80%), цветная металлургия (77%). <…> Самая молодая группа инвесторов до 25 лет ниже оценивает все традиционные сектора. Индустриальному бизнесу необходимо работать с образом в молодежной аудитории - демонстрация трансформации может повысить интерес к ним", - заключили в компании.

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