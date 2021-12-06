Открыта "невозможная" планета размером с Марс и составом Меркурия

Международная команда астрономов обнаружила экзопланету с такими характеристиками, что она, согласно принятым космологическим моделям, не должна была бы существовать. Однако эта планета размером с Марс и с составом Меркурия была замечена телескопом TESS.

Исследование опубликовано в журнале Science, а коротко о нем рассказывается на сайте Массачусетского технологического института. Открытая экзопланета получила обозначение GJ 367b. Установлено, что она обращается вокруг своей звезды всего за восемь часов, то есть год на этой планете длится восемь часов.

Ничего подобного в нашей Солнечной системе нет. Для сравнения, Меркурий, самая быстрая из наших планет-соседей, обращается вокруг Солнца за 88 дней. Ученые шутят, что Меркурий по сравнению с GJ 367b - это хромая улитка.

Другие характеристики вновь открытого объекта также удивили исследователей. Установлено, например, что GJ 367b - это каменистая планета, которая намного плотнее Земли. При этом по своей структуре она похожа на Меркурий. Это означает, что планета обладает крупным твердым металлическим ядром, состоящим из железа и никеля.

Она была обнаружена космическим телескопом Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Объект GJ 367b вращается вокруг карликовой звезды, которая по своим размерам вдвое уступает нашему Солнцу. Из-за небольшого расстояния до родительской звезды поверхность на этой планете раскалена. По оценкам исследователей, температура на освещенной звездой стороне планеты может достигать 1300-1500 градусов Цельсия. При таких температурах, как отмечают астрономы, плавятся железо и горные породы.

По своим размерам планета GJ 367 b сопоставима с Марсом. Она оказалась одной из самых легких планет, обнаруженных на сегодняшний день. Звезда, вокруг которой обращается данный объект, расположена на расстоянии 31 светового года от нашего Солнца. По космическим меркам это очень близко. Столь короткое расстояние позволило ученым достаточно точно определить характеристики планеты.

Например, астрономы подсчитали, что из-за крайней близости к своей звезде GJ 376 b получает в 500 раз большее излучение, чем то, что Земля получает от Солнца. При таких экстремальных условиях любая атмосфера должна была давно испариться вместе с любыми признаками жизни, по крайней мере, в том виде, в каком знаем ее мы.

При этом ученые говорят, что соседи GJ 367 b по планетной системе могут находиться в зоне обитаемости. Словом, есть шанс, что у этой планеты имеются обитаемые соседи. На это указывает тип звезды, вокруг которой вращается GJ 367 b. Как правило, такие звезды находятся в центре систем, состоящих из нескольких планет.

"Для звезд этого класса обитаемая зона находится где-то между двух- и трехнедельной орбитой, - говорит член исследовательской команды Джордж Рикер. - Поскольку эта звезда находится так близко от Солнца и она такая яркая, у нас есть хорошие шансы обнаружить и другие планеты в этой системе".