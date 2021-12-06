Открыта "невозможная" планета размером с Марс и составом Меркурия

Новости

Эксперты посчитали, сколько получают самозанятые 18:35
Опрос: Половина инвесторов считают российский рынок привлекательным 18:17
В московском метро машинисту стало плохо 18:16
В СК завершился допрос Рашкина по делу о незаконной охоте 18:11
Бойца ММА и блогера Чоршанбиева выдворят из России 17:46
Трутнев исключил возможность сдачи Курильских островов в аренду 17:40
Суд взыскал с ЦСКА 348 млн рублей в пользу подрядчика строительства арены 17:34
Власти Москвы призвали отказаться от автомобилей из-за метели 7 декабря 17:04
Матвиенко: Король Бахрейна хочет посетить Москву 16:52
Названы сроки расширения дальневосточной ипотеки на врачей и учителей 16:36
Греф предсказал повышение ключевой ставки до конца года 16:29
Филипп Киркоров заявил об оплате всех штрафов 16:22
Луноход Yutu-2 заметил загадочный куб на обратной стороне Луны 16:22
Юристы напомнили о правилах остекления балконов в России 16:21
Минэкономики Германии назвало условие запуска "Северного потока-2" 16:13
Топ-10 кроссоверов ноября: "китайцы" впервые ворвались в пятерку 16:07
В Кремле оценили влияние судебных решений на признание геноцида жителей СССР 16:01
Депутат: Центр Гамалеи назвал срок вынесения заключения об опасности "омикрона" 15:57
В Минске заявили о конкретных мерах в ответ на санкции Запада 15:50
Названа дата открытия горнолыжного сезона на курорте Домбай 15:45
Один человек мог стать источником 90% заражений "дельтой" в России 15:40
Синоптик предсказал сильнейший за послевоенную историю снегопад в Москве 15:29
"Газпром": Из хранилищ Европы выкачана уже четверть запасов газа 15:27
Путин 7 декабря откроет движение на новых станциях московского метро 15:25
Владимир Путин прибыл с визитом в Индию 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 17:16
Рубрика: Общество

Открыта "невозможная" планета размером с Марс и составом Меркурия

Текст: Денис Передельский
Международная команда астрономов обнаружила экзопланету с такими характеристиками, что она, согласно принятым космологическим моделям, не должна была бы существовать. Однако эта планета размером с Марс и с составом Меркурия была замечена телескопом TESS.

Исследование опубликовано в журнале Science, а коротко о нем рассказывается на сайте Массачусетского технологического института. Открытая экзопланета получила обозначение GJ 367b. Установлено, что она обращается вокруг своей звезды всего за восемь часов, то есть год на этой планете длится восемь часов.

Фото: CNSA/Our Space
Луноход Yutu-2 заметил загадочный куб на обратной стороне Луны

Ничего подобного в нашей Солнечной системе нет. Для сравнения, Меркурий, самая быстрая из наших планет-соседей, обращается вокруг Солнца за 88 дней. Ученые шутят, что Меркурий по сравнению с GJ 367b - это хромая улитка.

Другие характеристики вновь открытого объекта также удивили исследователей. Установлено, например, что GJ 367b - это каменистая планета, которая намного плотнее Земли. При этом по своей структуре она похожа на Меркурий. Это означает, что планета обладает крупным твердым металлическим ядром, состоящим из железа и никеля.

Она была обнаружена космическим телескопом Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Объект GJ 367b вращается вокруг карликовой звезды, которая по своим размерам вдвое уступает нашему Солнцу. Из-за небольшого расстояния до родительской звезды поверхность на этой планете раскалена. По оценкам исследователей, температура на освещенной звездой стороне планеты может достигать 1300-1500 градусов Цельсия. При таких температурах, как отмечают астрономы, плавятся железо и горные породы.

По своим размерам планета GJ 367 b сопоставима с Марсом. Она оказалась одной из самых легких планет, обнаруженных на сегодняшний день. Звезда, вокруг которой обращается данный объект, расположена на расстоянии 31 светового года от нашего Солнца. По космическим меркам это очень близко. Столь короткое расстояние позволило ученым достаточно точно определить характеристики планеты.

Фото: iStock
Радар показал, что скрывается в недрах Луны

Например, астрономы подсчитали, что из-за крайней близости к своей звезде GJ 376 b получает в 500 раз большее излучение, чем то, что Земля получает от Солнца. При таких экстремальных условиях любая атмосфера должна была давно испариться вместе с любыми признаками жизни, по крайней мере, в том виде, в каком знаем ее мы.

При этом ученые говорят, что соседи GJ 367 b по планетной системе могут находиться в зоне обитаемости. Словом, есть шанс, что у этой планеты имеются обитаемые соседи. На это указывает тип звезды, вокруг которой вращается GJ 367 b. Как правило, такие звезды находятся в центре систем, состоящих из нескольких планет.

"Для звезд этого класса обитаемая зона находится где-то между двух- и трехнедельной орбитой, - говорит член исследовательской команды Джордж Рикер. - Поскольку эта звезда находится так близко от Солнца и она такая яркая, у нас есть хорошие шансы обнаружить и другие планеты в этой системе".

Общество Космос Общество Наука

Главное сегодня

Трутнев исключил возможность сдачи Курильских островов в аренду
В Кремле назвали тезисы антиваксеров стратегией по уничтожению народа
Один человек мог стать источником 90% заражений "дельтой" в России
Минтруд разъяснил планируемые нововведения при выплате пенсионных накоплений
Минэкономики Германии назвало условие запуска "Северного потока-2"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"