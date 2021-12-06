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06.12.2021 18:05
Рубрика: Общество

Папа Римский может приехать в Москву на встречу с патриархом Кириллом

Текст: Юрий Когалов
Папа Римский Франциск не исключает, что может в ближайшее время приехать в Москву, чтобы встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По словам понтифика, встреча двух церковных лидеров может состояться в обозримом будущем, на следующей неделе этот вопрос будет обсуждаться с главой Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом. Однако место ее проведения еще не определено. "Патриарх должен путешествовать, не знаю точно, куда, кажется, в Финляндию, но я не уверен. Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы", - отметил Франциск.

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О планах провести встречу между Папой Римским и патриархом Московским и всея Руси митрополит Иларион говорил еще в октябре, когда побывал с визитом в Ватикане. Тогда он исключил вероятность приезда Франциска в Россию. При этом митрополит назвал позитивно развивающимися отношения между Русской православной и Римско-католической церковью.

Напомним, единственная встреча между лидерами Ватикана и РПЦ состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Она стала первой в истории после Великого церковного раскола в 1054 году. В результате в последние годы стали активнее проводиться совместные мероприятия двух церквей, участились визиты представителей в Ватикан и Москву.

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