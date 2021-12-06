Новости

В Ростове создадут Центр реабилитации летучих мышей 20:04
В Москве представили детский фильм-сказку о правнучке Деда Мороза 19:49
Синоптики предупредили о сильном снегопаде в регионах ЦФО 19:43
Астраханца наградили за помощь в поимке боевика из банды Басаева 19:41
Патриарх Кирилл: Александр Невский совершил подвиг прозрения подлинной опасности 19:38
В Москве ввели режим повышенной готовности из-за мощного снегопада 19:36
РФ и Индия подписали контракт на производство 600 тыс. автоматов Калашникова 19:32
Рязанские власти ввели обязательную вакцинацию граждан старше 60 лет 19:24
Граждане Финляндии смогут въезжать в РФ железнодорожным транспортом 19:20
Названы время и место прощания с создателем "Кинотавра" Рудинштейном 19:11
Кабмин утвердил квоту на выдачу разрешений на работу для иностранцев в 2022 г 19:08
Представители Марины Хлебниковой рассказали о ее состоянии 19:04
Беларусь назначила дополнительные поезда с Россией на Новый год 18:41
Эксперты посчитали, сколько получают самозанятые 18:35
Опрос: Половина инвесторов считают российский рынок привлекательным 18:17
В московском метро машинисту стало плохо 18:16
В СК завершился допрос Рашкина по делу о незаконной охоте 18:11
Бойца ММА и блогера Чоршанбиева выдворят из России 17:46
Трутнев исключил возможность сдачи Курильских островов в аренду 17:40
Суд взыскал с ЦСКА 348 млн рублей в пользу подрядчика строительства арены 17:34
Власти Москвы призвали отказаться от автомобилей из-за метели 7 декабря 17:04
Матвиенко: Король Бахрейна хочет посетить Москву 16:52
Названы сроки расширения дальневосточной ипотеки на врачей и учителей 16:36
Греф предсказал повышение ключевой ставки до конца года 16:29
Филипп Киркоров заявил об оплате всех штрафов 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 19:38
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл: Александр Невский совершил подвиг прозрения подлинной опасности

Текст: Елена Яковлева

"Подвиг прозрения подлинной опасности, которая грозила нашему народу" - таким увидел особый духовный подвиг Александра Невского патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершивший сегодня, в день памяти святого князя, литургию в Храме Христа Спасителя.

Фото: Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/ТАСС
Папа Римский может приехать в Москву на встречу с патриархом Кириллом

В год 800-летия со дня рождения князя, патриарх еще раз обратил внимание на то, что народ хранит память о благоверном князе.

- Через святого благоверного князя Александра нам были явлены некие чрезвычайно важные мировоззренческие истины, а потому он не просто святой, не просто герой, один из многих, но совершенно особая историческая личность.

Короткая жизнь и отсутствие особых деяний глобального масштаба в судьбе князя не перечеркивают его главного подвига. Когда появились силы, готовые переформатировать русскую цивилизацию, изменить ее код, Александр, по словам патриарха, очень хорошо понял это и не допустил с теми, кто этого желал, ни перемирия, ни компромисса. Только бой, завершившийся победой.

Его слова "Не в силе Бог, а в правде" - подвиг прозрения подлинной опасности, которая грозила нашему народу, его борьба с настоящим врагом, прославили его имя на века и сделали святым покровителем русской земли.

- И сегодня, когда мир претерпевает совершенно особые перемены, именуемые глобализацией, и превращается в некое единое целое, когда происходит проникновение разных идей, мыслей, религий, убеждений, когда действительно исчезают границы, защищавшие политическую независимость и самобытность стран и народов, - нужно особенно молиться святому благоверному князю, - сказал патриарх. - Молиться, чтобы он хранил державу Российскую, чтобы никакие соблазны, искушения, подобные тем, что были в его времена, но намного более серьезные в нынешнее время, не разрушили наше самосознание, не подорвали основы веры православной - стержня духовной жизни народа.

Общество Религия Патриарх Кирилл Святой князь Александр Невский

Главное сегодня

Песков назвал "планы вторжения" России на Украину "целенаправленным сливами"
Штамм коронавируса "омикрон" выявили у вернувшихся из ЮАР двух россиян
Трутнев исключил возможность сдачи Курильских островов в аренду
В Кремле назвали тезисы антиваксеров стратегией по уничтожению народа
Минэкономики Германии назвало условие запуска "Северного потока-2"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"