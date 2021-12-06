Патриарх Кирилл: Александр Невский совершил подвиг прозрения подлинной опасности

"Подвиг прозрения подлинной опасности, которая грозила нашему народу" - таким увидел особый духовный подвиг Александра Невского патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершивший сегодня, в день памяти святого князя, литургию в Храме Христа Спасителя.

В год 800-летия со дня рождения князя, патриарх еще раз обратил внимание на то, что народ хранит память о благоверном князе.

- Через святого благоверного князя Александра нам были явлены некие чрезвычайно важные мировоззренческие истины, а потому он не просто святой, не просто герой, один из многих, но совершенно особая историческая личность.

Короткая жизнь и отсутствие особых деяний глобального масштаба в судьбе князя не перечеркивают его главного подвига. Когда появились силы, готовые переформатировать русскую цивилизацию, изменить ее код, Александр, по словам патриарха, очень хорошо понял это и не допустил с теми, кто этого желал, ни перемирия, ни компромисса. Только бой, завершившийся победой.

Его слова "Не в силе Бог, а в правде" - подвиг прозрения подлинной опасности, которая грозила нашему народу, его борьба с настоящим врагом, прославили его имя на века и сделали святым покровителем русской земли.

- И сегодня, когда мир претерпевает совершенно особые перемены, именуемые глобализацией, и превращается в некое единое целое, когда происходит проникновение разных идей, мыслей, религий, убеждений, когда действительно исчезают границы, защищавшие политическую независимость и самобытность стран и народов, - нужно особенно молиться святому благоверному князю, - сказал патриарх. - Молиться, чтобы он хранил державу Российскую, чтобы никакие соблазны, искушения, подобные тем, что были в его времена, но намного более серьезные в нынешнее время, не разрушили наше самосознание, не подорвали основы веры православной - стержня духовной жизни народа.