Переплата по кредиту достигает половины его суммы из-за страховки

Россияне тратят на взносы по крупным кредитам (400 тыс. руб.) 16-60% своего дохода. Переплата по таким ссудам составляет около 250 тыс. руб., подсчитали в Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

"Тайные покупатели" КонфОП посетили офисы крупнейших по объемам кредитования банков в 16 регионах. В их числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Росбанк, банк "Открытие", Почта Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк - по телефону. По легенде, людям нужно получить кредит в размере 400 тыс. руб. на два года. Зарплата составляет 40 тыс. руб. (для регионов), 50 тыс. руб. (Санкт-Петербург), 70 тыс. руб. (Москва).

Из предварительных расчетов банков следует, что показатели долговой нагрузки (ПДН, отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходам заемщика) составляют, как правило, 16-50%, иногда превышают и 60%. Последнее свойственно в первую очередь для регионов, где доходы ниже. Размер конечной переплаты по кредитам составил от 17 до 50% от суммы кредита, уточнили в КонфОП.

"Основная проблема - в недобросовестных практиках включения дополнительных продуктов и услуг в тело кредита, а затем идет начисление процентов сверху, что приводит к переплате, - указала руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева. - Обостряет проблему некорректный расчет ПДН. Большинство кредиторов подходят к этому требованию формально и рассчитывают долговую нагрузку заемщика, опираясь не на справку 2-НДФЛ или сведения от работодателя, а на данные, предоставляемые заемщиком. Нередки случаи, когда сотрудники кредитора сами рекомендуют заемщику завышать свой доход в кредитной заявке, чтобы повысить шансы на одобрение".

Значительная переплата может быть связана с дополнительными услугами, которые оплачиваются за счет кредитных средств, подтвердили в пресс-службе ЦБ. "При подаче заявления на кредит и перед подписанием договора заемщику следует перепроверить наличие таких услуг, проставленные "галочки", означающие согласие с приобретением дополнительных услуг", - добавили в Банке России.

Большая часть переплат возникает из-за страховок, которые банки включают в ссуду

Против навязывания заемщикам дополнительных платных услуг направлены два закона, которые вступают в силу 30 декабря 2021 года, уточнили в ЦБ. Первый дает возможность заемщику в течение "периода охлаждения" (14 календарных дней) отказаться от любой дополнительной услуги, приобретенной им за отдельную плату при оформлении кредита, второй запрещает предустановленные за заемщика "галочки" о согласии на дополнительные услуги в заявлениях на кредит и кредитных договорах.