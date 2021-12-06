Песков назвал "планы вторжения" России на Украину "целенаправленным сливами"

"Мы видим явно целенаправленные сливы в западных - как мы говорим, англосаксонских - средствах массовой информации, в которых публикуются различные планы по якобы планируемому вторжению России на Украину", - отметил представитель Кремля. Он уточнил, что "агрессивная и враждебная риторика" по украинской теме идет из европейских столиц и Вашингтона в преддверие встречи президентов России и США.

Что касается Владимира Путина, то он охотно выслушает "конкретные предложения" Джо Байдена по Украине, которые тот анонсировал. "Имеются в виду, наверное, (предложения) по урегулированию украинского кризиса, - предположил Песков. - Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения, и можно будет понять, насколько они способны снять напряженность".

Представитель Кремля добавил, что "снять напряженность можно только одним путем - это понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем".