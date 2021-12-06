Песков оценил назначение губернаторов главами отделений "Единой России"

В том, что многие главы регионов возглавляют отделения "Единой России", нет никаких противоречий - партия несет ответственность за многое происходящее в стране, ее поддерживает подавляющее большинство граждан, а лидер ее - Владимир Путин. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Относятся позитивно", - сказал Песков про оценку Кремлем такого положения дел. "Единая Россия" - лидирующая партия, которая несет ответственность за подавляющее большинство процессов, происходящих в стране, и не уходит от этой ответственности, заметил он.

Партия пользуется поддержкой подавляющего большинства избирателей, а ее лидер - президент Владимир Путин. "Поэтому никаких здесь противоречий нет", - считает Песков.