Песков: Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут по видеосвязи

Переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена пройдут 7 декабря по защищенной видеосвязи и не будут транслироваться, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Никакого прямого эфира не будет. Мы покажем, я думаю, первые кадры общения обязательно. Разумеется, это будут только первые кадры, все общение будет производиться в закрытом режиме", - сказал он. Заявлений Владимира Путина по итогам беседы на данный момент не планируется.

По словам Пескова, лидеры РФ и США обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициативу президента России о гарантиях безопасности.