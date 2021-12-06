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06.12.2021 20:46
Рубрика: Власть

Песков прокомментировал информацию о возможных новых санкциях США

Текст: Кира Латухина
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Продолжением информационной истерики назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщения о возможности новых жестких санкций США и отключения России от межбанковской системы SWIFT из-за ситуации вокруг Украины.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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"Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ", - заявил ТАСС Песков. Так он ответил на вопрос, могут ли эти сообщения негативно сказаться на переговорах президентов России и США 7 декабря.

О возможных новых жестких санкциях США в отношении России сообщила телекомпания CNN.

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Песков прокомментировал информацию о возможных новых санкциях США
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