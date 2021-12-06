Песков прокомментировал информацию о возможных новых санкциях США

Продолжением информационной истерики назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщения о возможности новых жестких санкций США и отключения России от межбанковской системы SWIFT из-за ситуации вокруг Украины.

"Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ", - заявил ТАСС Песков. Так он ответил на вопрос, могут ли эти сообщения негативно сказаться на переговорах президентов России и США 7 декабря.

О возможных новых жестких санкциях США в отношении России сообщила телекомпания CNN.