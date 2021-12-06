Песков заявил о возросшей актуальности саммита "ядерной пятерки"

Саммит "пятерки" Совбеза ООН стал еще более актуален, но пока не согласован. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы каждый раз подчеркиваем актуальность этой встречи. Более того, ход развития событий, степень накала, которая сейчас есть, конфронтационного накала в том числе, делает такую встречу еще более актуальной. Мы убеждены в этом", - подчеркнул Песков.

"Но с согласованием пока продвинуться не удается", - заметил пресс-секретарь российского лидера.