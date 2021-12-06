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06.12.2021 10:23
Рубрика: Экономика

Порядок остекления балконов останется прежним

Текст: Марина Трубилина
Никаких изменений в правилах остекления балконов не предвидится. В этом заверяют Минстрой и эксперты отрасли.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В интернете появились сообщения о том, что с марта следующего года, когда вступают в силу обновленные правила пользования жилыми помещениями, будут введены штрафы за остекление балконов.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Однако ключевое отличие нового документа от действующих правил - в том, что требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к собственникам-юридическим лицам, подчеркивают в Минстрое.

Требования о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии, запрет на несанкционированные переустройство и перепланировку содержатся и в действующих Правилах пользования жилыми помещениями, утвержденных еще в 2006 году, отмечают в ведомстве. По действующему законодательству, к общему имуществу в многоквартирном доме относятся балконные плиты. А парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, окна - все это относится к личному имуществу, содержание которого осуществляет собственник самостоятельно.

Так, граждане вправе заменять окна и балконные двери с низкой энергоэффективностью на окна и балконные двери с улучшенными такими качествами, утеплять стены разрешенными материалами, а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление.

Однако внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и законами региона, отмечают в Минстрое. Санкции за их нарушение, если такие акты были приняты, также устанавливаются на местном и региональном уровнях. Поэтому перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утвержденными в регионе и городе проживания.

"Таким образом, штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий", - говорится в сообщении ведомства.

В правилах, которые вступят в силу с марта 2022 года, ничего нового про остекление нет, все остается по-прежнему, говорит эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Приказ Минстроя является ведомственным актом и не влечет сам по себе наступление административной ответственности. Опасения о новых штрафах с 1 марта 2022 года являются неверным толкованием норм права и вводят граждан в заблуждение", - говорит он.

Застекление балконов относится к переустройству помещения, порядок согласования которого прописан в Жилищном кодексе РФ. Регионы могут с разной строгостью применять меры в отношении тех собственников, которые застеклили балкон. "На подавляющей территории страны такие работы являются дополнительным способом защиты от холода и ветра, поэтому считать это априори чем-то противозаконным неправильно, и власти относятся к этому снисходительно", - говорит Склянчук.

Фото: Мария Девахина/ РИА Новости
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При этом есть ситуации, при которых остекление может привести к штрафу и обязанности произвести демонтаж. Но такое решение может принять только суд.

Речь о случаях, когда остекление противоречит правилам пожарной безопасности или производится в домах-объектах культурного наследия или представляющих историческую ценность. Также не стоит увеличивать нагрузку на строение в очень ветхих домах, следует грамотно устанавливать остекление, чтобы элементы конструкции не выпали на землю, причинив вред случайным прохожим или ущерб, например, припаркованным автомобилям.

Кроме того, есть эстетическая сторона, подчеркивает Склянчук: разные способы остекления балконов уродуют фасады и портят облик городов. "В будущем необходимо подумать о внедрении опыта Германии и других европейских стран, когда собственники многоквартирных домов через общее собрание должны определиться с одинаковой концепцией застекления на общем собрании либо привести общий вид к первоначальному проекту здания. Такая "балконная реформа" должна проводиться в мягкой форме, например, на протяжении 10-15 лет, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на граждан, и должна быть синхронизована с программами капремонта, которыми предусмотрен ремонт фасадов", - говорит эксперт.

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой

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