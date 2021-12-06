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06.12.2021 17:55
Рубрика: Власть

Поток мигрантов вновь хлынул в Россию

Текст: Иван Петров
Количество патентов, выданных трудовым мигрантам в России за десять месяцев текущего года, увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные МВД по миграции за период с января по октябрь 2021 года. За это время иностранным гражданам и лицам без гражданства было оформлено 1 853 395 патентов. Тогда как за 10 месяцев прошлого года этот показатель составил 971 854. Ранее директор департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии Алтынай Омурбекова заявила, что в 2021 году в России мигрантов стало в три раза больше, чем годом ранее.

По словам специалистов, это означает, что работники, покинувшие Россию в 2020 году из-за пандемии коронавируса, стали массово возвращаться.

Как будет реализовываться идея сократить число мигрантов на стройках, станет ясно в 2022 году

Стоит напомнить, что после отъезда мигрантов на всех уровнях власти активно пошли разговоры о том, что можно и нужно справляться без них. Вчера министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин заявил, что любой российский регион может обойтись без мигрантов на строительных площадках. "Конечно, каждый регион готов бы был работать без них. Но к этому нужно хорошо подготовиться, обучить кадры - и только готовыми переходить к работе на собственных силах. За один день не сделаешь", - цитирует РИА Новости министра.

Файзуллин уточнил: как именно будет проходить реализация идеи сократить число мигрантов на стройках, станет понятно в 2022 году.

В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число мигрантов на стройках домов для программы реновации в Москве нужно уменьшить. Он призвал привлекать больше россиян из ближайших регионов с помощью высокой заработной платы и условий труда, а также наращивать механизацию и индустриализацию строительства.

За 10 месяцев 2021 года, по данным МВД, также выросло число иностранных граждан, поставленных на миграционный учет в РФ. Если в прошлом году их число составило 8 327 024, то в этом году оно увеличилось на 2,3 млн и достигло 10 616 980 человек. Также выросло число иностранных граждан, получивших российское гражданство, с 504 782 за десять месяцев прошлого года до 609 905 за аналогичный период 2021 года. Это рекордный показатель за все годы. Больше половины из получивших российские паспорта - граждане Украины.

Напомним, с 29 декабря всех иностранцев, въезжающих в РФ более чем на 90 дней, обязали сдавать отпечатки пальцев, фото и проходить медосмотр.

Новации в законодательстве упорядочат ситуацию с трудовыми мигрантами в РФ
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