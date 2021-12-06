Президент Беларуси осуществил ряд новых кадровых назначений

Очередной пакет кадровых назначений утвердил в понедельник глава Беларуси, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. Он дал согласие на назначение руководителей республиканских органов государственного управления.

В частности, на пост первого заместителя министра здравоохранения утверждена Елена Кроткова, которая ранее возглавляла Гродненский медицинский университет. А пост первого заместителя министра лесного хозяйства займет Александр Драгун. Прежде он работал в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте РБ.

Кресло заместителя министра труда и социальной защиты займет Марина Артеменко, которая до настоящего времени руководила управлением народонаселения, гендерной и семейной политики этого ведомства.

Кадровые перемены произошли и Министерстве юстиции республики. На пост первого заместителя министра согласована Наталья Филиппова. Прежде она работала в должности заместителя министра юстиции. А Виталий Крецкий согласован на должность заместителя председателя Государственного комитета по стандартизации - директора Департамента по энергоэффективности. До этого он работал начальником отдела правовой работы, кадровой политики и коммуникаций этого департамента.

Кроме того, в этот же день президент принял решения о назначении белорусских дипломатов послами по совместительству в четырех странах. Андрей Молчан, посол Беларуси в Венесуэле, теперь будет по совместительству представлять интересы страны в Боливии.

Посол РБ в Республике Куба Валерий Барановский назначен послом в Доминиканской Республике по совместительству.

А в сферу ответственности главы дипмиссии в Бразилии Сергея Лукашевича добавились сразу два государства. Он назначен послом в Республике Парагвай и Восточной Республике Уругвай по совместительству.