Президентом Германии может стать женщина

Немецкие христианские демократы (ХДС) решили взять реванш за поражение на сентябрьских выборах в бундестаг. Именно такой вывод напрашивается после того, как премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст настоятельно предложил выдвинуть кандидатом на пост главы государства женщину. Из своих рядов, разумеется. Она, цитирует политика газета Welt, должна составить конкуренцию нынешнему президенту ФРГ социал-демократу Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Правда, имени предполагаемой соперницы герр Вюст пока так и не назвал. Мотивировал свою идею тем, что, мол, кругом на руководящих должностях в стране почти одни мужчины.

Кстати, женщины в Германии давно уже работают на ответственных постах - главами земельных правительств, например, или руководителями партийных фракций в парламенте. И, кстати, в бундестаге председательствует женщина Бербель Бас. Правда от социал-демократов.

Но христианам важно иметь своего человека в верхних эшелонах власти. И никто им вносить подобное предложение не запретит. Но рассчитывать на успех им вряд ли стоит.

Начать хотя бы с того, что Штайнмайер пользуется широкой популярностью у населения Германии, о чем свидетельствуют последние опросы общественного мнения. Из этих опросов следует, что большинство немцев выступают за то, чтобы Штайнмайер оставался на следующий срок главой государства. Да и сам он не раз говорил, что готов продолжать работу в этом качестве.

Печально для ХДС выглядит и расклад сил в так называемом Федеральном собрании, которое 13 февраля будет выбирать президента. Это собрание состоит из всех депутатов бундестага и стольких же делегированных представителей земель. По ориентировочным подсчетам получается, что христианские демократы здесь оказываются в меньшинстве. А посланцы будущей правящей коалиции, замечает Welt, будут голосовать сплоченно, в подавляющем большинстве. Судя по высказываниям ряда руководителей социал-демократов и их партнеров по коалиции свободных демократов, они однозначно делают ставку на Штайнмайера. Зеленые, третий участник коалиции, пока никак не отреагировали на инициативу Вюста.

Обращает на себя внимание и позиция Маркуса Зедера, главы баварского Христианско-социального союза, состоящего в блоке с ХДС. В интервью газете Welt am Sonntag он, в частности, подчеркнул: Марк-Вальтер Штайнмайер, как президент, пользуется большим авторитетом, и было бы удивительно, если коалиционеры предложили бы кого-то другого.