Путин и Байден проведут переговоры в закрытом формате

Новости

Лукашенко уточнил главные принципы подбора кадров 14:00
Медиахолдинг News Media объявляет о кадровых перестановках 13:58
Песков оценил назначение губернаторов главами отделений "Единой России" 13:50
Стали известны планы Apple на 2022 год 13:40
Песков заявил о возросшей актуальности саммита "ядерной пятерки" 13:35
Греф заявил об отсутствии перегрева на рынке потребкредитования 13:16
Матвиенко: Бахрейн предложил России взаимно признать сертификаты о вакцинации 13:01
Регионы Северо-Запада возглавили рейтинг самых снежных территорий 12:58
Песков: Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут по видеосвязи 12:57
Лукашенко в январе обратится с посланием к народу и парламенту 12:57
Стали известны имена некоторых членов нового кабмина Германии 12:57
Суд рассмотрит неуплату Филиппом Киркоровым 90 штрафов от ГИБДД 12:53
Обследовать новорожденных на 36 нозологий начнут в 2023 году 12:50
Банк ВТБ предложил новую схему защиты клиентов от мошенников в Сети 12:43
В Израиле объявили о четвертом туре вакцинации 12:43
Около 85% переболевших COVID-19 обращаются за дополнительной помощью 12:40
Минпросвещения не планирует переводить школы на дистант после Нового года 12:38
Сбербанк расширил ипотеку для пенсионеров 12:38
Названы районы Москвы с самым дорогим жильем 12:33
Эксперты: Вклад Рунета в экономику РФ в 2021 году превысит 8 трлн рублей 12:22
Минпромторг начал выдачу лицензий на экспорт удобрений 12:20
Питерские морозы не доберутся до Москвы 12:08
Число пользователей портала госуслуг достигло 90 млн 12:03
Оперштаб: в Москве выявлено 3 134 новых случая COVID-19 12:01
В "Москва-Сити" побит рекорд спроса на недвижимость 11:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 13:19
Рубрика: Власть

Путин и Байден проведут переговоры в закрытом формате

Текст: Кира Латухина
Президенты России и США, естественно, будут общаться не в прямом эфире и в закрытом формате. Впрочем, первые кадры разговора, который состоится завтра вечером, 7 декабря, покажут по ТВ.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Конечно, никакого прямого эфира не будет, - ответил на вопросы журналистов пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - Первые кадры общения обязательно покажем, но, разумеется, только первые кадры. Все общение будет в закрытом режиме". Переговоры начнутся около 18 часов вечера по московскому времени.

Фото: iStock
СМИ: ЕС призвал США не провоцировать Россию, а наладить диалог

"Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная конференция по защищенной видеосвязи", - уточнил Песков. На вопрос об участии в ней делегаций он ответил: "Разговор будет непосредственно двух президентов. Не могу сказать, кто будет рядом с Байденом". "Наш президент проводит общение с профильными министрами и руководителями ведомств перед каждым серьезным разговором", - сообщил пресс-секретарь главы государства. "Все фигуранты двусторонних отношений нынешнего этапа постоянно на связи с ним", - добавил он.

На вопрос о приоритетах переговоров для Москвы Песков ответил: "Разумеется, нужно будет обсудить, как реализуются понимания, достигнутые в Женеве. Пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий". Лидеры обсудят двусторонние отношения, которые продолжают оставаться в плачевном состоянии, а также вопросы, которые "шумят" на повестке - напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО в сторону российских границ, инициативу Путина по гарантиям безопасности.

По итогам пресс-служба Кремля, как обычно, даст сообщение, также возможен телефонный брифинг Пескова - "если будет особенный повод, но пока нет такого в планах". На вопрос планируется ли обращение президента к правительству или можно ожидать итоговое заявление по ТВ, пресс-секретарь президента сказал: "Нет, нельзя". Будет обычное сообщение пресс-службы на сайте Кремля.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Президент Россия и США

Главное сегодня

Лавров: Россия обеспокоена деятельностью США в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Испытания вакцины для детей 6-11 лет запланированы на начало 2022 года
Минпросвещения не планирует переводить школы на дистант после Нового года
В Госдуме назвали абсурдом слова Блинкена об "угрозе" Украине от России
В Минстрое заявили, что регионы могли бы обойтись без мигрантов на стройках
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе