Путин и Байден проведут переговоры в закрытом формате

Президенты России и США, естественно, будут общаться не в прямом эфире и в закрытом формате. Впрочем, первые кадры разговора, который состоится завтра вечером, 7 декабря, покажут по ТВ.

"Конечно, никакого прямого эфира не будет, - ответил на вопросы журналистов пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - Первые кадры общения обязательно покажем, но, разумеется, только первые кадры. Все общение будет в закрытом режиме". Переговоры начнутся около 18 часов вечера по московскому времени.

"Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная конференция по защищенной видеосвязи", - уточнил Песков. На вопрос об участии в ней делегаций он ответил: "Разговор будет непосредственно двух президентов. Не могу сказать, кто будет рядом с Байденом". "Наш президент проводит общение с профильными министрами и руководителями ведомств перед каждым серьезным разговором", - сообщил пресс-секретарь главы государства. "Все фигуранты двусторонних отношений нынешнего этапа постоянно на связи с ним", - добавил он.

На вопрос о приоритетах переговоров для Москвы Песков ответил: "Разумеется, нужно будет обсудить, как реализуются понимания, достигнутые в Женеве. Пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий". Лидеры обсудят двусторонние отношения, которые продолжают оставаться в плачевном состоянии, а также вопросы, которые "шумят" на повестке - напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО в сторону российских границ, инициативу Путина по гарантиям безопасности.

По итогам пресс-служба Кремля, как обычно, даст сообщение, также возможен телефонный брифинг Пескова - "если будет особенный повод, но пока нет такого в планах". На вопрос планируется ли обращение президента к правительству или можно ожидать итоговое заявление по ТВ, пресс-секретарь президента сказал: "Нет, нельзя". Будет обычное сообщение пресс-службы на сайте Кремля.