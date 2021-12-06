Путин и Моди договорились о новом этапе сотрудничества России и Индии

Новости

Нина Ургант получила "Звезду театрала" посмертно 23:10
Сенатор оценил угрозу отключить Россию от SWIFT 22:47
Россия присоединилась к конвенции о подъеме затонувших судов 22:47
ЕСПЧ запретил Польше выдворять мигрантов в Беларусь 22:47
США решили устроить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине 22:10
Запись Володина в Telegram о QR-кодах набрала 1 млн просмотров 22:00
Абрамченко предложила разделить Сибирь на кластеры 21:56
Суд в Испании признал страх перед ковидом недостаточной причиной для прогула 21:53
Путин и Байден поговорят по закрытой линии 21:52
ЦИАН запретил объявления, дискриминирующие по этническим и расовым признакам 21:47
За сутки 21 военного вылечили от коронавируса 21:08
Хуснуллин рассказал об угрозах развитию ипотеки 20:57
Путин подписал закон об усеченной индексации базы для военных пенсий 20:56
Вышел новый официальный русский трейлер четвертой "Матрицы" 20:53
Россия выделит Венгрии кредит для строительства новой АЭС 20:52
Песков прокомментировал информацию о возможных новых санкциях США 20:46
Стартовала программа обучения экспертов "Приоритета 2030" 20:43
Мишустин: Необходимо поддерживать набранные темы в жилищном строительстве 20:42
Детский омбудсмен: Дистанционное обучение не должно заменять очное 20:41
Путин подарил Моди слонов 20:35
Мишустин потребовал сохранить доступность ипотеки для россиян 20:33
Хуснуллин: Пандемия не помешала росту темпов строительства 20:30
Кабмин выделил почти 30 млрд рублей на сбалансированность бюджетов регионов 20:24
Власти Москвы назвали число привитых от коронавируса 20:18
В Совфеде предложили пересмотреть подходы к социальному жилью 20:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 22:41
Рубрика: Власть

Путин и Моди договорились о новом этапе сотрудничества России и Индии

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 277(8628)
Президент России Владимир Путин 6 декабря прибыл в Индию на переговоры с премьер-министром этой страны Нарендрой Моди. Визит стал его второй зарубежной поездкой в этом году . Первой был саммит с президентом США Джо Байденом в Женеве. Лидеры России и Индии приняли важное совместное заявление, охватывающее все сферы сотрудничества.
Переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди продлились три с половиной часа. Фото: EPA Переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди продлились три с половиной часа. Фото: EPA
Переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди продлились три с половиной часа. Фото: EPA

Путин и Моди побеседовали в расширенном составе, с участием делегаций, а затем отправились на рабочий обед тет-а-тет. Переговоры продлились 3,5 часа. На повестке были вопросы развития двусторонних отношений и международная тематика, в частности, стратегическая стабильность, борьба с терроризмом, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Афганистане. Встрече впервые предшествовал формат "два плюс два" - переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств.

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС
РФ и Индия утвердили программу военно-технического сотрудничества до 2030 года

Путин назвал Индию дружественной страной. "Мы проводим саммиты на высшем уровне регулярно, каждый год, поочередно - и в Индии, и в России. К сожалению, в прошлом году мы пропустили из-за пандемии, но все равно наша очередь приезжать в Индию, и я благодарю вас за приглашение", - сказал он. Если в прошлом году был спад товарооборота более чем на 17 процентов, то за первые девять месяцев этого года рост уже превысил 38 процентов, отметил российский лидер. Сотрудничество развивается в перспективных направлениях - энергетика, высокие технологии, включая космос. Президент уверен, что все программы будут реализованы, в том числе подготовка индийского космонавта. "Мы работаем в военно-технической области, причем так, как не работаем ни с одним нашим партнером. Имею в виду, что мы вместе занимаемся разработками высокотехнологичной военной продукции и производством, в том числе в Индии", - заявил Путин.

Позиции Москвы и Нью-Дели на международной арене по очень многим вопросам совпадают. "Нас, безусловно, беспокоит все, что связано с терроризмом и борьбой с ним, так же как с наркотиками, с организованной преступностью", - сказал президент РФ. "Конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается, в Афганистане", - добавил он. "Мы проводим совместные военные учения и на территории Индии, и на территории России... Намерены и дальше работать по этому направлению", - также заявил Путин.

То, что со вторым зарубежным визитом в этом году президент России приехал в Нью-Дели, свидетельствует о его любви к Индии, считает Моди. "Несмотря на сложности пандемии, нет никаких изменений в темпе развития наших двусторонних отношений", - оценил он и отметил тесное сотрудничество в борьбе против коронавируса - "будь то испытание производства вакцин, гуманитарная помощь или помощь людям вернуться на свою родину в сложное время". За всеми достижениями в двусторонних отношениях за 20 лет стоит именно Путин, считает Моди. На протяжении последних десятилетий на мировой арене было много фундаментальных перемен, возникали геополитические формирования, но то, что осталось неизменным, - это российско-индийская дружба, сказал он: уникальная и основанная на доверии.

"Мы поставили цель увеличивать взаимный товарооборот до 30 млрд долларов к 2025 году и увеличить взаимные инвестиции до 50 млрд долларов", - заявил индийский премьер. "Наше оборонное сотрудничество укрепляется посредством совместной разработки и совместного производства в рамках нашей программы "Делай в Индии". Также расширяется сотрудничество в сфере космоса и в сфере гражданской ядерной энергетики", - отметил он.

Россия и Индия намерены вскоре признать сертификаты о вакцинации от ковида

Один из самых интересных моментов визита - обмен подарками. Путин преподнес Моди упоры для книг в виде слонов из латуни и получил в качестве сувенира чаши из агата.

По итогам переговоров было подписано 15 соглашений, лидеры приняли совместное заявление, которое содержит 99 пунктов. Лидеры договорились незамедлительно оказать гуманитарную помощь афганскому народу, заявили о приверженности борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, и выразили надежду, что Афганистан никогда не будет "тихой гаванью" глобального терроризма. Они также выразили уверенность, что скорейшее взаимное признание сертификатов вакцинации от коронавируса будет способствовать росту поездок, и договорились ускорить выполнение формальностей. Решено рассмотреть вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов до допандемийного уровня. Россия и Индия также приветствовали упрощение визового режима, включая введение электронных виз.

Стороны подчеркнули необходимость переговоров по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Индией. Моди также выразил заинтересованность в сотрудничестве по Северному морскому пути. Лидеры договорились продолжить совместную работу и по продвижению взаимных расчетов в нацвалютах. Подписанные по итогам визита соглашения касаются космоса, судоходства, науки, культуры, противодействия компьютерным атакам, образования, геологии, военно-технического сотрудничества и поставок нефти.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Юго-Восточная Азия Индия Президент РГ-Видео

Главное сегодня

Песков прокомментировал информацию о возможных новых санкциях США
Страховые пенсии в 2022 году вырастут на 5,9 процента
Штамм коронавируса "омикрон" выявили у вернувшихся из ЮАР двух россиян
ЦБ получит право ограничивать выдачу потребительских кредитов
США решили устроить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе