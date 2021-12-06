Путин и Моди договорились о новом этапе сотрудничества России и Индии

Президент России Владимир Путин 6 декабря прибыл в Индию на переговоры с премьер-министром этой страны Нарендрой Моди. Визит стал его второй зарубежной поездкой в этом году . Первой был саммит с президентом США Джо Байденом в Женеве. Лидеры России и Индии приняли важное совместное заявление, охватывающее все сферы сотрудничества.

Путин и Моди побеседовали в расширенном составе, с участием делегаций, а затем отправились на рабочий обед тет-а-тет. Переговоры продлились 3,5 часа. На повестке были вопросы развития двусторонних отношений и международная тематика, в частности, стратегическая стабильность, борьба с терроризмом, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Афганистане. Встрече впервые предшествовал формат "два плюс два" - переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств.

Путин назвал Индию дружественной страной. "Мы проводим саммиты на высшем уровне регулярно, каждый год, поочередно - и в Индии, и в России. К сожалению, в прошлом году мы пропустили из-за пандемии, но все равно наша очередь приезжать в Индию, и я благодарю вас за приглашение", - сказал он. Если в прошлом году был спад товарооборота более чем на 17 процентов, то за первые девять месяцев этого года рост уже превысил 38 процентов, отметил российский лидер. Сотрудничество развивается в перспективных направлениях - энергетика, высокие технологии, включая космос. Президент уверен, что все программы будут реализованы, в том числе подготовка индийского космонавта. "Мы работаем в военно-технической области, причем так, как не работаем ни с одним нашим партнером. Имею в виду, что мы вместе занимаемся разработками высокотехнологичной военной продукции и производством, в том числе в Индии", - заявил Путин.

Позиции Москвы и Нью-Дели на международной арене по очень многим вопросам совпадают. "Нас, безусловно, беспокоит все, что связано с терроризмом и борьбой с ним, так же как с наркотиками, с организованной преступностью", - сказал президент РФ. "Конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается, в Афганистане", - добавил он. "Мы проводим совместные военные учения и на территории Индии, и на территории России... Намерены и дальше работать по этому направлению", - также заявил Путин.

То, что со вторым зарубежным визитом в этом году президент России приехал в Нью-Дели, свидетельствует о его любви к Индии, считает Моди. "Несмотря на сложности пандемии, нет никаких изменений в темпе развития наших двусторонних отношений", - оценил он и отметил тесное сотрудничество в борьбе против коронавируса - "будь то испытание производства вакцин, гуманитарная помощь или помощь людям вернуться на свою родину в сложное время". За всеми достижениями в двусторонних отношениях за 20 лет стоит именно Путин, считает Моди. На протяжении последних десятилетий на мировой арене было много фундаментальных перемен, возникали геополитические формирования, но то, что осталось неизменным, - это российско-индийская дружба, сказал он: уникальная и основанная на доверии.

"Мы поставили цель увеличивать взаимный товарооборот до 30 млрд долларов к 2025 году и увеличить взаимные инвестиции до 50 млрд долларов", - заявил индийский премьер. "Наше оборонное сотрудничество укрепляется посредством совместной разработки и совместного производства в рамках нашей программы "Делай в Индии". Также расширяется сотрудничество в сфере космоса и в сфере гражданской ядерной энергетики", - отметил он.

Россия и Индия намерены вскоре признать сертификаты о вакцинации от ковида

Один из самых интересных моментов визита - обмен подарками. Путин преподнес Моди упоры для книг в виде слонов из латуни и получил в качестве сувенира чаши из агата.

По итогам переговоров было подписано 15 соглашений, лидеры приняли совместное заявление, которое содержит 99 пунктов. Лидеры договорились незамедлительно оказать гуманитарную помощь афганскому народу, заявили о приверженности борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, и выразили надежду, что Афганистан никогда не будет "тихой гаванью" глобального терроризма. Они также выразили уверенность, что скорейшее взаимное признание сертификатов вакцинации от коронавируса будет способствовать росту поездок, и договорились ускорить выполнение формальностей. Решено рассмотреть вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов до допандемийного уровня. Россия и Индия также приветствовали упрощение визового режима, включая введение электронных виз.

Стороны подчеркнули необходимость переговоров по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Индией. Моди также выразил заинтересованность в сотрудничестве по Северному морскому пути. Лидеры договорились продолжить совместную работу и по продвижению взаимных расчетов в нацвалютах. Подписанные по итогам визита соглашения касаются космоса, судоходства, науки, культуры, противодействия компьютерным атакам, образования, геологии, военно-технического сотрудничества и поставок нефти.